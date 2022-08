Il vino di Red Dead Redemption è la cosa più strana che vedrete oggi

Red Dead Redemption, il meraviglioso open world western di Rockstar Games, è un gioco che non ha certo bisogno di chissà quali presentazioni

Dopo l’incredibile successo ottenuto da Red Dead Redemption 2 (che potete recuperare in offerta su Amazon) la saga è entrata infatti nell’immaginario collettivo senza troppi problemi.

E se per il momento Red Dead Redemption Remastered non si farà, è anche vero che i fan non hanno mai davvero perso le speranze.

Ora, tra un omaggio a tema retrogaming e l’altro, sembra proprio che un appassionato di RDR abbia avvistato qualcosa di realmente sorprendente.

Su Reddit, un giocatore americano dotato di ottimo spirito di osservazione ha infatti notato un oggetto davvero molto strano sugli scaffali di un centro commerciale.

Nel reparto dei vini, l’uomo ha avvitato una bottiglia di “Saint Emilion Grand Cru”, un vino rosso che sembra rifarsi in tutto e per tutto allo stile scelto da Rockstar per Red Dead Redemption.

Il font, così come l’uso dei colori e il fondale, richiamano in tutto e per tutto quelli del titolo western, come potete vedere voi stessi nell’immagine sottostante.

Da quello che abbiamo potuto leggere in rete, il vino Saint Emilion Grand Cru proviene da un vigneto ad est di Bordeaux, sulla riva destra della Dordogna, ed è un’azienda vinicola che produce vini di grande classe.

Sicuramente, a quanto pare tra i produttori vi sono anche diversi appassionati di gaming, e in particolare della saga Rockstar (chissà però se il publisher americano ne è al corrente…).

