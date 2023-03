Il secondo episodio dell’anime di Resident Evil 4 Remake è ancora più folle

Capcom ha deciso di promuovere il lancio del remake di Resident Evil 4 proponendo un secondo episodio di un vero e proprio anime che trasforma l’action horror in un progetto ispirato alla serie di Heidi.

Il nuovo video, che potete osservare in apertura, ci mostra infatti Leon S. Kennedy proseguire la vicenda dell’eroe del quarto capitolo (potete prenotarlo su Amazon) in una chiave decisamente più scanzonata.

Come visto nel primo episodio, l’animazione è stata realizzata da Nippon Animation con il preciso intento di richiamare le loro celebri serie World Masterpiece Theater e Heidi.

“Leon and the Mysterious Village“ si mostra quindi nel secondo episodio, come riportato anche dai colleghi di PSU, per un risultato fuori di testa.

Capcom ha pubblicato il secondo capitolo della serie di cortometraggi anime di Resident Evil 4 Remake, noto appunto come “Leon and the Mysterious Village“.

In quest’ultimo episodio, Leon ritrova Ashley, che però viene presto catturata da alcuni fanatici con il nostro eroe intento a inseguirla di nuovo. Inutile dire che le cose non andranno sicuramente come previsto.

Potete vedere il secondo episodio originale nel tweet sottostante (e buon divertimento).

Resident Evil 4 ×Nippon Animation

Short anime series Resident Evil Masterpiece Theater – “Leon and the Mysterious Village” Episode 2 The original animated PV has been produced in cooperation with Japanese animation studio "Nippon Animation", famous for its World Masterpiece… pic.twitter.com/wcfYgBbmQT — Capcom Asia (@CapcomAsia) March 22, 2023

Non ci resta quindi che attendere che faccia capolino anche il terzo episodio di questa surreale serie anime dedicata a RE4, magari un gran finale che chiuda questa “mini saga”.

Restando in tema, DuskGolem, leaker abbastanza affidabile per quanto riguarda i progetti targati Capcom, si è esposto in merito ai contenuti aggiuntivi del remake di Resident Evil 4.

Ma non solo: una fan sfegatata di Resident Evil 4 ha recentemente condiviso un impressionante video animato del titolo horror, creato utilizzando i mattoncini LEGO.

Infine, nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».