Resident Evil 4 Remake, Capcom celebra il lancio trasformandolo in un anime ispirato da Heidi

Capcom ha deciso di promuovere l’imminente lancio del remake di Resident Evil 4 proponendo un nuovo bizzarro e adorabile trailer, che trasforma l’action horror in un tenerissimo anime ispirato alla serie di Heidi.

Il nuovo trailer, che potete osservare qui in apertura, ci mostra infatti un adorabile Leon entrare nel villaggio alla ricerca di Ashley, ma la vicenda dell’eroe del quarto capitolo (potete prenotarlo su Amazon) non finiranno prevedibilmente nel migliore dei modi.

Come riportato da Forbes, lo stile grafico utilizzato per questo trailer non è affatto casuale: l’animazione è stata infatti realizzata da Nippon Animation con il preciso intento di richiamare le loro celebri serie World Masterpiece Theater e Heidi.

E come ulteriore dimostrazione di questa bizzarra citazione, il trailer è stato intitolato “Resident Evil Masterpiece Theater“, anche se la brevissima presentazione in sé ci mostra che l’anime si chiamerebbe “Leon and the Mysterious Village“.

Naturalmente non si tratta di una vera e propria serie completa, ma di una trovata promozionale che per molti fan potrebbe risultare incredibilmente nostalgica — ma del resto, lo stesso remake nasce già come operazione nostalgia.

Una presentazione stranamente adorabile, se pensiamo che è associata ad un titolo come Resident Evil 4 Remake che mostra abitanti sanguinari, e che ci fa desiderare di vedere nuovi divertenti sketch in azione: del resto, questo era soltanto il cosiddetto “Episodio 1” dell’ipotetica serie.

Ricordiamo che il lancio ufficiale del remake è previsto per il 24 marzo 2023: da questo venerdì potremo dunque riscoprire la terrificante e amatissima avventura di Leon Kennedy totalmente rinnovata e in tutto il suo splendore.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

In attesa del day one ufficiale, vi ricordiamo che potete ancora provare la demo gratuita: adesso potrete anche rigiocarla all’infinito, grazie a una mod che rimuove uno specifico timer interno.

Continua dunque in modo estremamente positivo l’operazione di Capcom volta a “svecchiare” i Resident Evil, e la community sembra aver già deciso quale dovrebbe essere il prossimo remake del publisher.