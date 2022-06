Il “successore” di Elden Ring sarebbe già quasi pronto: parla Miyazaki

Dopo l’incredibile successo ottenuto da Elden Ring, l’inarrestabile soulslike open world che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, FromSoftware e Hidetaka Miyazaki stanno già pensando al loro futuro, svelando che il prossimo progetto potrebbe essere molto più vicino del previsto.

Al momento si sa ben poco su quello che sarà il «successore» di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon), ma il celebre game director ha svelato che si tratta di un gioco che non è ancora stato annunciato e che si tratta solo di uno di tanti grandi progetti.

In una recente intervista, Miyazaki ha infatti confermato che il suo prossimo fantasy dovrà essere astratto, svelando che c’è già un progetto che sarebbe ormai imminente e che potrebbe essere lanciato molto presto.

Nell’intervista rilasciata a 4gamer (tradotta da Gematsu), il director di Elden Ring ha infatti confermato che il nuovo gioco di FromSoftware è infatti quasi pronto, pur non volendo entrare nei dettagli.

4gamer ha infatti sottolineato durante l’intervista che, in occasione del lancio di Sekiro Shadows Die Twice, Hidetaka Miyazaki aveva svelato che erano attualmente in sviluppo due titoli non annunciati.

Uno di questi si è rivelato essere proprio Elden Ring, lasciando dunque il mistero su quale possa essere il nuovo progetto: il director ha però voluto dare ai suoi fan un’ottima notizia.

«Sì, attualmente lo sviluppo è nelle fasi finali».

Miyazaki conferma che sarà a capo anche di questo nuovo misterioso progetto, sul quale però vuole mantenere un rigoroso silenzio: fino a quando non avverrà il reveal ufficiale, non intende fare alcuno spoiler sull’argomento.

Non resta dunque che attendere con fiducia quale sarà il «successore» di Elden Ring e scoprire quando FromSoftware sceglierà di svelarlo: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

In ogni caso, il team di sviluppo continua a essere pienamente concentrato sui nuovi aggiornamenti del soulslike open world, promettendo ai suoi fan che sono in arrivo ulteriori novità.

Gli update non servono infatti unicamente a bilanciare il capolavoro di FromSoftware, ma anche ad apportare numerose modifiche segrete, alcune delle quali sono arrivate proprio con l’ultima patch.