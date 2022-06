Elden Ring, l’ultima patch aggiunge novità “segrete”: ecco cosa è cambiato

L’ultimo aggiornamento di Elden Ring, rilasciato solo la scorsa settimana, non si è limitato soltanto a migliorare le prestazioni e sistemare tanti bug: FromSoftware ha infatti deciso di implementare tante piccole novità «segrete».

Il soulslike open world (potete acquistare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) tiene infatti costantemente conto dei feedback degli utenti, aggiornando così costantemente l’Interregno per migliorare l’esperienza degli utenti.

Si tratta di un processo andato avanti costantemente nel corso degli ultimi aggiornamenti, comportando in alcuni casi perfino la modifica di cutscene importanti: il team di sviluppo ha dunque dimostrato di essere particolarmente attento a non voler lasciare nulla al caso.

Anche in questo caso, con l’aggiornamento 1.05 sono arrivate modifiche significative che non sono state segnalate nel lungo changelog, lasciando così il piacere della scoperta agli utenti.

Attenzione: di seguito troverete spoiler relativi alle battaglie contro i boss di Elden Ring. Se non avete ancora portato a termine l’avventura di FromSoftware e non volete rovinarvi la sorpresa, sconsigliamo di proseguire oltre la lettura.

Game Rant ha dunque riepilogato tutte le principali modifiche nascoste all’interno dell’ultima patch di Elden Ring, la prima delle quali è visibile subito dopo la sconfitta di Radahn.

Dopo aver battuto questo pericolosissimo boss, scopriremo infatti che una meteora si schianterà contro l’Interregno, provocando così un gigantesco cratere nel quale i Senzaluce dovranno entrare, per completare una missione.

Si tratta di un’area opzionale, ma necessaria per completare le quest di Ranni: l’aggiornamento 1.05 ha deciso di introdurre un apposito segnalino per indicare agli utenti dove si tratta esattamente questa area, mentre prima era necessario utilizzare il proprio ingegno per scoprirla senza alcun aiuto.

Un’altra utile modifica introdotta riguarda le rune auree, che adesso ci sveleranno esattamente quante rune saremo in grado di ottenere dopo il loro utilizzo: gli utenti infatti ricorderanno come prima ci fosse sempre un elemento misterioso sull’effettiva quantità totale.

Infine, la terza e ultima modifica segreta riguarda ancora una volta la mappa dell’Interregno di Elden Ring: gli sviluppatori hanno infatti rimosso una strada inesistente che avrebbe dovuto condurre gli utenti direttamente a Jarburg.

Se in un caso si è trattato dunque di aver sistemato quella che appare essere una svista del team di sviluppo, per gli altri interventi è stato deciso di rendere l’avventura meno misteriosa e aiutare gli utenti in difficoltà.

Vedremo quali saranno le prossime novità in arrivo: gli sviluppatori di Elden Ring hanno infatti ringraziato i propri fan per il successo, promettendo che sono in arrivo nuovi aggiornamenti.