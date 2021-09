Il soulslike italiano sta per mostrarsi al mondo (e promette faville)

I soulslike sono un genere che non sembra passare mai di moda, grazie anche e soprattutto a giochi del calibro di Demon’s Souls e tutti gli titoli sviluppati da FromSoftware (e non solo).

Titoli come Bloodborne e Dark Souls sono infatti solo la proverbiale punta dell’iceberg, visto che nel corso degli anni abbiamo avuto modo di ammirare titoli dotati di fascino da vendere.

Lo scorso aprile abbiamo avuto modo di parlare con Giacomo Greco di Jyamma Games, software house indipendente ora al lavoro su Project Galileo, un souls doppia A+ ispirato a classici come Sekiro: Shadows Die Twice.

Durante la chiacchierata è venuto a galla che l’avventura immergerà il giocatore in Italia, dandogli così modo di scoprire le bellezze culturali, paesaggistiche e architettoniche del nostro paese.

Ora, via comunicato stampa, Jyamma Games ha confermato la sua partecipazione alla fiera Tokyo Game Show, dal 30 settembre al 3 ottobre 2021.

Il gruppo milanese sarà infatti una tra le poche realtà indipendenti italiane presenti per portare i propri progetti alla ribalta dei più importanti operatori internazionali del settore.

Giacomo Greco, CEO di Jyamma Games, racconta le ragioni alla base della scelta di investire su questo evento:

I tempi sono maturi, Jyamma Games è pronta a presentarsi al pubblico asiatico, estremamente qualificato e appassionato alla tipologia di videogiochi come quello che stiamo sviluppando, il soulslike, un gioco di ruolo di azione nato, appunto, in Giappone. É, quindi, fondamentale prendere parte come exhibitor al Tokyo Game Show, una piazza estremamente importante per noi e per il nostro Project Galileo perché il 45% dei gamer mondiali sono asiatici.

Francesco Abbonizio, direttore creativo e artistico di Jyamma Games dopo lunghe collaborazioni con le più importanti software house internazionali, come Cd Projekt Red e Ubisoft, commenta così l’entrata di Project Galileo nel mondo asiatico:

Project Galileo ha davvero il potenziale per affermarsi come ponte tra l’Italia e il mercato orientale dei videogame. Il mix di talento, competenza e attenzione ai dettagli che tutti stanno mettendo nel gioco è senza eguali – il nostro è un eccellente progetto in divenire e siamo assolutamente orgogliosi e onorati di avere un’occasione simile. Per la prima volta, la cultura e il folklore italiano saranno un’eccellenza a disposizione di un pubblico internazionale di gamer.

Abbonizio ha lavorato nell’industry per oltre 10 anni, collaborando allo sviluppo di titoli del calibro di Last Day of June, Cyberpunk 2077, Beyond Good and Evil 2 e attualmente sta dirigendo proprio Project Galileo.

