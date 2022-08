Il soulslike coreano figlio di Dark Souls sembra ancora più bello

Project Cloud Games è al lavoro da tempo sul suo prossimo gioco palesemente ispirato a un grande classico Dark Souls, ossia Project Relic.

Il gioco è un RPG d’azione in terza persona che prende ovviamente spunto dal classico di From (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) e previsto genericamente nel corso del 2023.

Project Relic si era già mostrato alcune settimane fa, lasciando intendere la portata di un progetto davvero interessante, ma che necessitava di ulteriori ritocchi e rifiniture.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, l’ultimo video rilasciato in queste ore mette in mostra un gioco visibilmente migliorato sotto quasi tutti i punti di vista.

Project Cloud Games ha infatti pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco ispirato a Dark Souls, il quale si trova ancora in versione beta.

Essendo ancora un gioco in fase di sviluppo, questo significa che lo stile visivo, la grafica e i livelli possono ancora cambiare rispetto a ciò che vedremo nel prodotto finale.

Poco sotto, nel player dedicato, trovate il video dedicato a Project Relic.

Project Cloud Games è un piccolo studio indie composto da soli 10 sviluppatori: questo per sottolineare il fatti che Project Relic va in ogni caso inquadrato come un titolo “minore”, sebbene sembra essere comunque un gioco da tenere d’occhio assolutamente.

La marea di soulslike in arrivo nei prossimi mesi è in ogni caso davvero molto sostanziosa, visto che è in attivo anche il gioco ambientato in una Parigi steampunk davvero unico nel suo genere.

Senza contare anche il promettente titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo, ancora in sviluppo in quel di Milano negli studi di Jyamma Games.

Ma non solo: è in arrivo anche un nuovo soulslike in 2D che strizza l’occhio proprio all’ultimo capolavoro di From, ossia Elden Ring (e che sembra davvero molto suggestivo).