Rinviato (di poco) Thymesia, il soulslike next-gen che si ispira a Bloodborne

Vi raccontammo qualche tempo fa delle intriganti ambizioni di Thymesia, videogioco in arrivo nel corso di questa torrida estate che si propone come un nuovo esponente del mondo soulslike, traendo palese ispirazione dal capolavoro Bloodborne.

Il nostro Domenico Musicò lo aveva preso in analisi da vicinissimo, raccontandovi la sua disamina e il suo pensiero in un approfondimento dedicato al gioco – in cui si chiedeva se Thymesia potesse o meno riempire il vuoto lasciato nel cuore dei fan dall’assenza, almeno fino a oggi, di un seguito di Bloodborne (che potete trovare su Amazon, se non lo avete recuperato).

Per scoprire la risposta definitiva a questa domanda, tuttavia, dovremo attendere qualche giorno più del previsto, perché il publisher Team17 ha confermato un piccolo rinvio per Thymesia.

Inizialmente atteso per il 9 agosto prossimo, il gioco uscirà invece il 18 agosto – pochi giorni dopo.

Thymesia è slittato, ma solo di pochi giorni

Quando il rinvio è così piccolo, i motivi sono di solito logistici e legati magari all’approvazione della pubblicazione del titolo sugli store. Tuttavia, gli sviluppatori di OverBorder Studio hanno dichiarato che questo tempo – per quanto ridotto – gli basterà per sistemare alcune problematiche che erano state segnalate dai giocatori dopo che si erano misurati con la demo su Steam.

Come spiegato dagli autori:

«Dopo aver ascoltato i feedback della community arrivati dalla recente demo su Steam, abbiamo preso la difficile decisione di rinviare il lancio di Thymesia di qualche giorno, per il 18 agosto. Siamo al 100% concentrati sul rendere Thymesia la miglior esperienza possibile e quei pochi giorni extra ci permettono di farlo, implementando dei cambiamenti e dei fix che ci erano stati richiesti, su tutte le piattaforme. Apprezziamo tutto il supporto e l’amore che avete mostrato fino a oggi per Thymesia e non vediamo l’ora di vedervi vestire i panni di Corvus, il prossimo mese»!

Il 18 agosto, quindi, sarà il giorno in cui potremo mettere le mani su questo soulslike che, ricordiamo, è concepito come esperienza next-gen. L’uscita, infatti, è attesa su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Noi di SpazioGames lo seguiremo molto da vicino per raccontarvi cosa aspettarci da questo nuovo incubo pensato per il palato dei videogiocatori che non hanno paura delle sfide: la sete di un erede di Bloodborne sarà pagata?