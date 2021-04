Il Soho Engine batte un colpo: annuncio su PS5 a breve?

Lo scorso mese di ottobre, Sony Interactive Entertainment ha depositato il marchio Soho Engine in Europa.

Ora, però, Gematsu ha notato che il marchio è stato registrato lo scorso 20 aprile anche in Nuova Zelanda e Svizzera, dopo la notizia della sua prima catalogazione.

Following its initial registration in Europe back in October 2020, Sony Interactive Entertainment trademarked Soho Engine in New Zealand and Switzerland on April 20: New Zealand: https://t.co/polyFGRgLy

Switzerland: https://t.co/XXKPmFCm5f https://t.co/QB4niG0d4t — Gematsu (@gematsucom) April 23, 2021

Ovviamente, i fan che vorrebbero un The Getaway su PS5 si sono scatenati, sebbene ad oggi non vi è stato ancora alcun annuncio ufficiale al riguardo.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che la serie è stata creata sulla vecchia PS2 dal Team Soho, lo studio di sviluppo che ha preso in prestito il nome del quartiere di Londra (nel quale è operativo).

La software house è ora nota come London Studio, autori del gioco per PlayStation VR Blood & Truth.

Sono in molti ora a ipotizzare che il Soho Engine possa essere una svolta interessante per tutta la questione tecnica legata a PlayStation 5, sebbene nulla esclude che possa invece trattarsi di una tecnologia legata a doppio filo a PlayStation VR 2, annunciato alcune settimane fa.

Molti degli sviluppatori proprietari hanno la propria tecnologia interna: nel caso di Guerrilla Games, il Decima Engine utilizzato per Horizon Zero Dawn è stato concesso in licenza a sviluppatori esterni (come Kojima Productions, che ha sfruttato il motore grafico per Death Stranding).

Sappiamo che London Studio sta lavorando a una IP di nuova generazione per PlayStation 5, ma non abbiamo idea di cosa possa essere, sebbene è molto probabile che possa trattarsi del primo gioco a “muoversi” grazie all’ausilio – appunto – del Soho Engine.

Vero anche che ad agosto dello scorso anno vi avevamo riportato il rumor secondo cui un The Getaway per PS5 sarebbe effettivamente entrato in sviluppo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.