Sony brevetta Soho Engine, e il pensiero va subito a The Getaway PS5

Sony Interactive Entertainment ha depositato il marchio Soho Engine in Europa, scatenando subito la fantasia dei fan che vorrebbero un The Getaway PS5.

La serie The Getaway è stata creata in origine dal Team Soho, dal nome del quartiere di Londra in cui è operativo.

La software house è ora nota con la denominazione di London Studio, e con questo appellativo ha lavorato prevalentemente a titoli per PlayStation VR come Blood & Truth.

Sony Interactive Entertainment has trademarked "Soho Engine" in Europe https://t.co/h7BZFHXUbY pic.twitter.com/Dy3BRHUoQs — Gematsu (@gematsucom) October 23, 2020

Il marchio registrato in Europa sembrerebbe suggerire il nome di una tecnologia anziché di un prodotto consumer.

Questo potrebbe voler dire che Soho Engine sarebbe il motore grafico alla base dei prossimi titoli di London Studio.

Rimane da capire quale sarebbe lo scopo di un nuovo motore grafico, come altre produzioni per PlayStation VR per le quali è ormai noto London Studio oppure qualcosa di diverso.

Soltanto ad agosto avevamo riportato di un rumor secondo cui un The Getaway PS5 sarebbe entrato davvero in sviluppo.

Venisse confermato, il gioco, una sorta di GTA british, potrebbe rimpolpare ulteriormente la lineup di esclusive provenienti da Sony.