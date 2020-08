The Getaway, lo ricordate? Il gioco potrebbe tornare su PS5

Nel 2002, SCE Soho Studio e Sony Computer Entertainment Europe fecero uscire un racing urbano dalle tinte crime estremamente cinematografico e in un certo senso unico nel suo genere (non come GTA, ma poco ci manca): stiamo parlando di The Getaway.

Uscito esclusivamente per l’allora diffusissima PlayStation 2, il gioco ottene un buon successo di critica e pubblico: ambientato interamente a Londra, il titolo era diviso in due parti: la prima segue le vicende di un fuggitivo, Mark Hammond, mentre dopo si vestono i panni (o sarebbe meglio dire, l’auto) di un poliziotto, Frank Carter. I loro destini si intrecceranno a causa del villain noto come Charlie Jolson.

Poco sotto, il trailer originale del gioco uscito ben 18 anni fa:

Nel 2004 ne è stato prodotto anche un sequel, chiamato The Getaway: Black Monday, incapace purtroppo di bissare il successo del predecessore. Ciò costrinse Sony a congelare la serie a tempo indeterminato, tanto che nel corso degli anni – e delle varie generazioni di console PlayStation – la saga di The Getaway è rimasta parcheggiata in attesa di tempi migliori.

Ora, l’ex sviluppatore di Sony London, Mike Rouse, ha infatti rivelato che lo scorso anno gli è giunta all’orecchio la notizia che Sony avrebbe intenzione di riportare in auge la serie con protagonisti Hammond e il detective Carter.

Rouse non ha purtroppo rivelato altro, ma sembra proprio che lo scorso anno – parliamo quindi del 2019, prima della crisi sanitaria mondiale – qualcosa sembrava muoversi in quella direzione. Ovviamente, al momento in cui scriviamo non sembra esserci alcun indizio concreti che confermi il ritorno di The Getaway, magari proprio su PS5, ma è in ogni caso molto interessante – considerando anche e soprattutto le potenzialità inespresse del franchise – che sia emerso un rumor al riguardo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Una nota curiosa: ai tempi dell’uscita del primo capitolo, la compagnia telefonica britannica nota come British Telecom chiese di poter eliminare i loghi BT ravvisabili sui camion che apparivano durante la campagna principale. La motivazione? La compagnia inglese non voleva che il proprio marchio venisse accomunato ad eventi criminosi (seppure completamente inventati dagli sceneggiatori del gioco).