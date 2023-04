Il regista del terribile film anni ’90 di Super Mario Bros. ha qualcosa da dire

Super Mario Bros. – Il Film, l’attesa pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, è da poco sbarcata in tutti i cinema italiani.

Il progetto con Chris Pratt e ispirato alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) riporta in scena Mario, Luigi, Peach e Donkey Kong, per un film davvero frizzante.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Super Mario Bros. – Il film riesce a far dimenticare quanto di brutto fatto con la prima pellicola del 1993, imponendosi come nuovo standard qualitativo per quanto riguarda i film tratti da videogiochi.»

Ora, come riportato anche da MovieWeb, è proprio uno dei due registi del film anni ’90 dedicato al personaggio a tornare a parlare della sua sfortunata pellicola live action.

Quando Super Mario Bros. uscì nel lontanissimo 1993, sembrava che il film avrebbe toccato il suo apice per quanto riguarda gli adattamenti dei videogiochi.

Con un cast di star che comprendeva Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper, in molti credevano che i talenti in scena sarebbero bastati a rendere il tutto fantastico, ma non è andata proprio così.

Tuttavia, Rocky Morton, co-regista del film, ritiene che se Nintendo fosse stata coinvolta nella produzione avrebbe potuto evitare che il film diventasse un enorme flop.

Parlando del film con Variety, Morton ha spiegato come il coinvolgimento di Nintendo nello sviluppo del film avrebbe potuto evitare che il film andasse così lontano e lo riportasse nel mondo di Mario esistente.

«Se avessi avuto un rapporto con [Shigeru] Miyamoto e l’avessi coinvolto, se fosse stato un produttore e avesse capito cosa stavamo facendo, non avrebbe permesso che certe cose accadessero. Saremmo stati una squadra e sarebbe stato un film diverso», ha reso noto Morton.

Sebbene il film sia diventato una sorta di classico trash di culto, il live action di Super Mario Bros. si discostava notevolmente dal videogioco e introduceva l’idea che Mario e Luigi fossero idraulici di Brooklyn che si ritrovano trascinati in un mondo in cui i dinosauri si sono evoluti in esseri umani, uno dei quali è il Re Koopa di Dennis Hopper.

La pellicola in questione ha inoltre guadagnato una posizione davvero notevole nella nostra classifica dei peggiori film e serie TV tratte dai videogiochi: l’avete letta?

Restando in tema, il nuovo film dedicato a Super Mario ha una scena dopo i titoli di coda in perfetto stile Marvel Cinematic Universe che anticiperebbe il sequel.

Per concludere, l’attore Jack Black (Bowser in Super Mario) ha espresso il desiderio di vedere realizzato un vero e proprio film dedicato a Red Dead Redemption.