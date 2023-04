Red Dead Redemption, una star di Super Mario chiede a gran voce il film ufficiale

Red Dead Redemption 2 ha un numero di fan davvero fuori scala, tanto che sono in molti a desiderare un film con attori in carne e ossa.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) ha infatti ormai diversi anni sul groppone, ma a quanto pare gli appassionati non hanno mai smesso di amarlo.

C’è infatti chi vorrebbe una serie TV all’altezza delle aspettative, dopo aver visto The Last of Us di HBO, sebbene ora è una star internazionale ad aver fatto una richiesta specifica.

Reduce dal successo di Super Mario Bros. Il Film, l’attore Jack Black (voce di Bowser nel film dedicato a Mario) ha infatti chiesto a gran voce che venga realizzato un vero e proprio film di RDR.

Come riportato anche da Game Rant, Jack Black ha dichiarato che secondo lui dovrebbe esserci al più presto un adattamento cinematografico di Red Dead Redemption di Rockstar Games.

Dato che negli ultimi anni diversi adattamenti di videogiochi sono arrivati sia sul grande che sul piccolo schermo, Black ha espresso ad alta voce il pensiero di molti fan del titolo Rockstar.

L’attore e doppiatore ritiene che l’industria cinematografica e televisiva continuerà a guardare ai videogiochi come riferimento per i progetti futuri, visto che il settore continua a crescere.

L’attore ha dichiarato di essere un fan degli adattamenti, soprattutto quando questi sono «fatti bene». Inoltre, ha condiviso di aver trovato «fantastico» The Last of Us HBO e di pensare che ci siano altre storie di videogiochi da esplorare, in particolare quella della serie Red Dead Redemption (via BBC).

Essendo uno dei pochi attori che si è sempre dichiarato apertamente un appassionato di videogiochi, Black è quindi un forte sostenitore degli adattamenti nei media tradizionali. Si spera quindi che ciò possa portare alla realizzazione di un film o di una serie televisiva per il classico Rockstar.

