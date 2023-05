Super Mario Bros. Il Film ora è il terzo miglior film d'animazione di sempre

Super Mario Bros. Il Film non ha ancora alcuna intenzione di fermarsi e continua a inseguire nuovi importanti record: il lungometraggio di Nintendo e Illumination è infatti entrato ufficialmente nel podio dei film d'animazione.

Secondo l'ultimo report di The Hollywood Reporter (via VGC), il film di Super Mario ha già incassato 1.248 miliardi di dollari in tutto il mondo: un risultato che lo porta a superare Gli Incredibili 2, diventando il terzo migliore film animato di sempre.

Un risultato semplicemente incredibile non solo per Nintendo e Illumination (potete prenotare il Blu-Ray 4K su Amazon), ma anche per il mondo degli adattamenti videoludici in generale, confermando l'importante crescita e interesse del pubblico per questo settore.

Stando agli ultimi dati riportati dal sito The Numbers, adesso a Super Mario Bros. Il Film mancano "solo" circa 30 milioni di dollari per eguagliare il risultato ottenuto dal primo Frozen, mentre il suo sequel appare ancora più distante, avendo incassato oltre 1.453 miliardi di dollari.

Significa anche che, allo stato attuale, l'ultima fatica di Nintendo e Illumination è il miglior film rilasciato nel 2023: un record che, fino a qualche anno fa, poteva sembrare decisamente impensabile per un prodotto adattato da un videogioco.

Sono ormai passati quasi 2 mesi dal suo debutto nelle sale cinematografiche, eppure l'idraulico più amato al mondo non vuole fermare la sua corsa: vedremo se nelle prossime settimane si potrà già parlare di un nuovo record o se dovrà ufficialmente "accontentarsi" dei risultati ottenuti fino ad ora.

Ovviamente, gli incassi confermano anche che si tratta di un nuovo record anche per la stessa Illumination, dato che il film è riuscito a battere perfino gli incassi di Minions.

Il pubblico non si è fatto condizionare dalle recensioni negative arrivate dall'estero, anzi: secondo Miyamoto potrebbero aver perfino contribuito al successo al film.

Adesso che Super Mario Bros. e The Last of Us hanno dimostrato che gli adattamenti videoludici si possono fare — e anche molto bene — i giocatori sperano ci sia un netto cambio di rotta per i prossimi film e serie TV. Considerando l'incredibile successo a livello di pubblico, siamo pronti a scommettere che vedremo sempre più progetti dedicati sul grande e piccolo schermo.