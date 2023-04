Super Mario Bros. – Il film è semplicemente il miglior adattamento cinematografico di un videogioco | Recensione

Il 2023 si sta dimostrando un anno davvero incredibile per quanto riguarda il mondo videoludico, non soltanto per le tante uscite di spessore previste, come ad esempio il remake di Resident Evil 4, il nuovo Zelda o l’atteso Final Fantasy XVI, ma anche dal punto di vista degli adattamenti videoludici tra cinema e serie TV. Se l’anno si è aperto con la serie dedicata a The Last of Us, che ha riscosso un successo incredibile in tutto il mondo (qui la nostra recensione), sia di pubblico che di critica, ora è finalmente il turno del film dedicato a Super Mario Bros.

Esce infatti oggi nei cinema italiani Super Mario Bros. – Il film, produzione realizzata in collaborazione tra Nintendo e Illumination Entertainment, casa di produzione a cui si devono diversi film d’animazione in CGI di successo, come Cattivissimo Me e i suoi spin-off dedicati ai Minions e Pets. Questa volta, però, Shigeru Miyamoto ha voluto supervisionare i lavori da vicino per tutta la durata della produzione – andata avanti per ben sette anni – per evitare un altro disastro come il famoso film del 1993 (ricordiamo che i due attori protagonisti, nei panni di Mario e Luigi, dichiararono anni dopo di aver dovuto girare le scene completamente ubriachi per l’assurdità della sceneggiatura, ndr).

Con dietro un budget stellare e, soprattutto, la supervisione maniacale di Nintendo e del creatore stesso di Super Mario, il nuovo film dedicato al leggendario idraulico stavolta non soltanto fa tutto nel modo giusto, ma supera ogni nostra più rosea aspettativa, riuscendo ad alzare enormemente l’asticella per quanto riguarda le pellicole tratte da un videogioco.

Super Mario come non lo avete mai visto

Se l’adattamento di The Last of Us partiva dalle solide basi di un prodotto dalla forte componente narrativa, Super Mario è l’antitesi di questa definizione. I videogiochi della mascotte di Nintendo sono da sempre puro gameplay e soluzioni geniali di game design, mentre la trama è sempre stata molto secondaria.

Per questo motivo non era semplice creare una storia interessante che fosse allo stesso tempo anche fedele ai giochi. Eppure i due registi del film, Aaron Horvath e Michael Jelenic, sono riusciti a dare un senso alla componente narrativa senza tradire eccessivamente il materiale originale, anche quando hanno dovuto riempire quei vuoti ignorati dai videogiochi, come, ad esempio, la vita di Mario e Luigi a Brooklyn.

Quella di Super Mario Bros. – Il film è una origin story, come specificato in passato anche dai due registi, che vuole porre una base, anzi un mattone, in questo caso, per un possibile futuro franchise.

Mario e Luigi sono due idraulici di Brooklyn che da poco hanno deciso di mettersi in proprio abbandonando un lavoro sicuro alle dipendenze di un odioso capo. La scelta non è ben accolta da chi sta intorno ai due fratelli, soprattutto dalla loro famiglia. Presto, però, ai due idraulici si presenterà una grande occasione per dimostrare il loro valore, quando un misterioso guasto fa esplodere le tubature delle fogne della città.

Durante le indagini, Mario e Luigi scoprono uno strano tubo che li trasporta in una dimensione parallela. Nel frattempo, il temibile Bowser, dall’alto della sua fortezza volante e piena di lava, parte per una campagna di conquista di altri regni, con lo scopo finale di impossessarsi del Regno dei Funghi e sposare la sua amata Principessa Peach che, come si può facilmente immaginare, non è molto d’accordo con l’idea e farà di tutto per sconfiggere il re dei Koopa.

Qui inizia il viaggio di Mario in questo mondo fantastico – viaggio che cambierà il suo destino e anche quello del regno popolato da innumerevoli Toad. Il canovaccio della storia è tipico di molti classici film d’animazione, in cui assistiamo al percorso del protagonista, che inizialmente parte un po’ da underdog, per poi diventare pian piano sempre più forte, sia fisicamente che mentalmente, e superare le sue paure fino al trionfo finale. D’altronde stiamo pur sempre parlando di un film destinato a un pubblico molto giovane, come lo sono gli stessi videogiochi di Super Mario e tutto l’immaginario che si porta dietro.

Quello che fa la differenza, però, è la stessa cosa che rende i videogiochi dedicati al personaggio creato da Miyamoto adatti a tutte le età, ossia i diversi livelli di lettura. Se i videogiochi di Super Mario riescono a divertire tutti i tipi di pubblico, grazie a un game design fatto in modo da essere sia semplice e intuitivo per un bambino, che più complesso ed elaborato per chi vuole svelarne tutti i segreti e trovare ogni oggetto nascosto, lo stesso vale per questo adattamento cinematografico.

Super Mario Bros. – Il film non è soltanto un buon film d’animazione per bambini, ma è anche un film dedicato ai tanti fan del personaggio. Il rispetto che c’è verso gli oltre trentacinque e passa anni della serie è palpabile in ogni sequenza e nell’intera costruzione della storia, che riesce a unire in modo intelligente all’interno della pellicola le più famose incarnazioni del Mario videoludico (se dopo aver visto il film vi viene voglia di giocare a uno dei tanti videogiochi della serie potete trovare Super Mario 3D World in sconto su Amazon).

La vita di Mario e Luigi a Brooklyn è un'aggiunta interessante al film

Il ritmo del film è davvero molto incalzante, e ciò è dovuto anche a una durata stranamente esigua: infatti, l’intera pellicola dura soltanto un’ora e mezza circa, una rarità nel mondo del cinema attuale. Da un lato questo minutaggio porta a un susseguirsi di scene che coinvolgono lo spettatore come delle montagne russe, tra sequenze d’azione e tante risate, in cui non esistono affatto de tempi morti; dall’altro si sente il rimpianto per una mancata durata maggiore, che avrebbe potuto approfondire il world building, il background dei personaggi e i rapporti tra loro, che in molti casi sono gestiti in modo frettoloso.

Parlando proprio dei personaggi, questi sono tutti resi ottimamente all’interno del film. Anche in questo caso, dai videogiochi si potevano avere solo delle linee guida sui vari caratteri di Mario, Luigi, Peach, Bowser e compagni, dato che questi non sono mai stati troppo approfonditi da questo punto di vista.

Nel film si prendono queste basi e si espandono senza mai uscire fuori dai binari. A volte si nota come gli attori americani abbiano messo molto del loro carattere all’interno dei personaggi, come ad esempio Jack Black e il suo Bowser canterino, ma queste interpretazioni non snaturano mai i personaggi e anzi riescono a dare loro una caratterizzazione ancor più marcata, anche se alcuni puristi della serie (se esistono) potrebbero storcere il naso.

La Principessa Peach è uno dei personaggi più riusciti del film

Tra i vari personaggi ci ha molto sorpreso Peach, che nel 2023 non poteva più essere rappresentata come la donzella da salvare; e, infatti, nel film si rifà maggiormente ai titoli videoludici più recenti, dove è diventata anche un personaggio giocabile. I cambiamenti però non si limitano semplicemente a trasformarla nello stereotipo della donna forte e indipendente, ma il suo carattere ben definito e il suo coraggio la fanno molto credibile e il vero centro del gruppo di eroi, rendendola una guida in grado di ispirare anche lo stesso Mario. Interessante poi l’accenno al suo background, che purtroppo non è stato approfondito abbastanza in questo film.

Per quanto riguarda i doppiatori, noi abbiamo visto la versione del film in italiano, dunque non possiamo esprimerci molto per quanto riguarda le voci hollywoodiane. In italiano Super Mario Bros. – Il film è doppiato più che bene nel suo complesso, con il protagonista interpretato dall’attore Claudio Santamaria (di Lo chiamavano Jeeg Robot e molti altri film) che riesce a dare un buon timbro di voce a Mario. Tra le altre spiccano anche le voci di Peach, doppiata da Valentina Favazza, e Donkey Kong, cui dà vita Paolo Vivio.

Un videogioco dentro al film

L’aspetto che più ci ha colpito di Super Mario Bros. – Il film è indubbiamente la cura che è stata posta nell’inserire gli elementi del videogioco all’interno della pellicola.

La fusione tra film e videogioco è incredibilmente ben fatta, tanto che in alcuni momenti una normale scena si trasforma improvvisamente in un livello di uno dei tanti giochi di Mario, richiamando quelli sia in 2D che in 3D. La magia del mondo creato originariamente da Nintendo è pienamente rispettata nel film, che, anzi, è davvero geniale nel citare e fondere i titoli più famosi di Super Mario, passando dai classici platform a Super Smash Bros. e Mario Kart in maniera intelligente e rispettando anche i canoni dei videogiochi.

Bowser è reso molto bene in tutti gli aspetti del suo carattere

Alcuni potrebbero lamentare una mancanza di spiegazioni per i potenziamenti che trasformano Mario in una versione più alta e forte dopo aver mangiato un fungo, o bollare come puro fanservice senza senso alcuni passaggi come la corsa dei kart vista anche nei trailer. Eppure lo spirito in questo caso è lo stesso dei videogiochi, che vogliono soprattutto divertire e sorprendere con trovate inaspettate, contando sulla sospensione dell’incredulità dello spettatore.

Le idee inserite funzionano perfettamente, riuscendo a dare un senso alle tante anime del Mario videoludico presenti all’interno del film, senza doversi fare troppe domande. D’altronde stiamo pur sempre parlando del film di Super Mario (potete trovare 3D World, uno dei tanti videogiochi della serie in sconto su Amazon), che ha fatto della sua semplicità il suo punto di forza per arrivare a tutti. Non capire questo vuol dire non aver mai avuto a che fare con un videogioco della serie.

Il film è poi davvero pieno zeppo di citazioni ed easter egg dedicati ai fan del videogioco, tanto che bisognerebbe rivederlo frame per frame per scovarli tutti, essendo estremamente difficile scoprirli nel loro complesso alla sola prima visione. Alcune citazioni sono davvero geniali, tra rimandi ad altri famosi titoli di Nintendo e la ripresa di frasi storiche dei videogiochi, che non vi sveleremo per non rovinarvi la sorpresa.

La sequenza dei kart è una delle più spettacolari di tutto il film

Tra le tante eccellenze di Super Mario Bros. – Il film, non possiamo non parlare della CGI, qui davvero incredibile a livello di animazioni. Il Regno dei Funghi, così colorato e vivace, o il lugubre regno di Bowser sono resi alla perfezione, per non parlare dell’alta qualità con cui i tanti personaggi della serie di Nintendo sono portati in vita nella pellicola.

Fiore all’occhiello del film è poi la colonna sonora, che si divide tra versioni ri-arrangiate delle storiche musiche del videogioco, qui inserite in punti cruciali della narrazione (senza dimenticare i classici effetti sonori che tutti conoscono), e una serie di canzoni famose tutte appartenenti agli anni ’80 e ’90 come Thunderstruck degli AC/DC o Take on Me degli A-ah, che rendono alcuni importanti momenti del film ancora più epici o comici.

Consigliamo infine di restare in sala fino alla fine dei crediti, per non perdervi l’ormai consueta scena dopo i titoli di coda, che potrebbe già presentare qualche indizio per un eventuale sequel.