Il prossimo grande open world per PS5 si fa vedere in un video gameplay tutto nuovo

Il prossimo grosso progetto pubblicato da Square Enix che uscirà in esclusiva console PlayStation 5, è Forspoken, un ambizioso action RPG sviluppato da Luminous Productions.

Dopo aver visto il gioco in azione durante il PlayStation Showcase di settembre e nel contesto dei TGA 2021 di dicembre, il titolo della software house giapponese – che è stata impegnata anche nello sviluppo di Final Fantasy XV – si è mostrato anche in un nuovo trailer davvero suggestivo.

Forspoken purtroppo ha anche dovuto subire un rinvio a fine anno, data che ha rimpiazzato quella inizialmente comunicata che sarebbe dovuta essere a maggio.

Adesso il nuovo progetto Square Enix torna a farsi vedere al grande pubblico, con un gamplay trailer di 10 minuti in cui possiamo ammirare le abilità di combattimento e il modo peculiare in cui la protagonista si muove all’interno del mondo di gioco.

Nel video si nota una città medievale distrutta a altre ambientazioni di più ampio respiro, inoltre abbiamo uno sguardo più mirato sul modo in cui avvengono gli scontri con i nemici e quindi alcune delle tecniche che si useranno durante quest’ultimi.

Qui di seguito ecco il gamplay direttamente dalla versione PS5 pubblicato da Game Informer:

Ricordiamo che Forspoken avrà come protagonista Frey, una ragazza che viene teletrasportata da New York in un mondo fantasy in cui dovrà fare utilizzo di particolari poteri magici per farsi strada nell’ambiente e trovare il modo di ritornare a casa.

Inoltre alla stesura della storia del gioco hanno collaborato anche nomi del calibro di Amy Henning, autrice della serie Uncharted, e Gary Whitta di Rogue One: A Star Wars Story.

Per concludere, se volete sapere tutto sul nuovo titolo di Luminous e Square Enix, potete recuperare il nostro approfondito recap in cui troverete tutte le informazioni che cercate.