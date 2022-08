C’è un gioco mobile che omaggia The Last of Us, ma con stile

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 che racconterà ancora una volta la storia di Ellie e Joel in una versione riveduta e corretta del grande classico, sta per arrivare.

Il gioco (che potete trovare anche su Amazon) è molto attesi dai fan della serie, i quali lo stanno tenendo d’occhio sin dall’annuncio.

Il tutto, tenendo conto anche delle polemiche sul prezzo di questa produzione, nonostante Naughty Dog abbia più e più volte mostrato la validità del progetto, anche grazie a video comparativi.

Pochi giorni fa vi abbiamo anche mostrato Rooted, un gioco realizzato in Unreal Engine 5 palesemente ispirato proprio a TLOU, sebbene ora sia invece il turno di un piccolo titolo che lo omaggia invece i maniera decisamente più onesta.

Come fatto notare anche su Reddit, c’è un gioco chiamato Lapse: A Forgotten Future che sembra strizzare l’occhio al capolavoro Naughty Dog.

In pratica, Lapse è un gioco mobile in cui si è il presidente di un paese non meglio identificato, in un futuro prossimo. Si è chiamati a prendere determinate decisioni in base allo scenario per avvantaggiare – o svantaggiare – il proprio popolo e, infine, decidere il destino del mondo.

In questo scenario, un virus ha preso il sopravvento e il personaggio del giocatore aveva deciso di saperne di più dal vicepresidente: da qui è partito il dialogo che trovate nell’immagine poco sotto, che per alcuni è un chiaro riferimento a TLOU.

Il dialogo parla infatti di una ragazza immune al virus, accompagnata da un uomo di mezza età: vi ricorda forse qualcosa?

Chiaramente, si tratta solo di un Easter Egg abbastanza palese, visto che le somiglianze tra Lapse e The Last of Us finiscono qui.

Ad ogni modo, è sicuramente curioso come un gioco relativamente “piccolo” possa aver omaggiato il capolavoro Naughty Dog in una maniera davvero molto particolare (e funzionale al contesto).

Restando in tema, vi ricordiamo che gli sviluppatori americani hanno da poco confermato l’apertura ufficiale dei preload del gioco su PS5.