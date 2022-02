Leggende Pokémon Arceus nasconde un trucco geniale per attraversare l’acqua

Leggende Pokémon Arceus si è fatto apprezzare dai suoi giocatori per la sua abilità di premiare l’esplorazione, nonostante sia necessario proseguire nella storia per riuscire a sbloccare determinate opzioni.

Uno dei limiti sicuramente più fastidiosi nell’early game è sicuramente l’impossibilità di attraversare l’acqua, dato che prima bisognerà sbloccare il partner Basculegion, l’opzione «Surf» di Leggende Pokémon Arceus.

Tuttavia gli allenatori sono più che consapevoli che non si tratta dell’unico Pokémon in grado di nuotare: dopo aver già scoperto un tenerissimo segreto legato a Blissey, la community ha notato che è possibile utilizzare le abilità acquatiche di molti nostri partner per attraversare in anticipo alcune aree del gioco.

Come riportato da Destructoid, si stanno infatti moltiplicando online le segnalazioni di chi sta utilizzando Pokémon come Bibarel per creare dei veri e propri ponti per l’attraversamento di fiumi e mari.

Se tenterete di attraversare l’acqua senza avere accesso a Basculegion, il nostro avatar tenterà di nuotare goffamente per un paio di secondi, salvo poi rischiare di annegare e ritrovarsi teletrasportato all’ultima zona sicura, dopo aver perso un po’ di salute.

Nel caso vogliate però attraversare in anticipo alcune aree, potrete sempre esplorare la regione di Hisui portando con voi una squadra composta interamente da Pokémon di tipo acqua, come Bibarel.

Leggende Pokémon Arceus vi consente infatti di far uscire dalle rispettive Poké Ball tutti i partner della vostra squadra, con i quali potrete interagire: nel caso dei Pokémon in grado di nuotare, potrete addirittura riuscire a camminare sul loro dorso.

La procedura richiede molta pazienza e un costante riposizionamento dei vostri Pokémon, dato che una mossa sbagliata vi farà cadere in acqua e vi costringerà a ripetere il tutto dall’inizio: inoltre, non potrete affrontare in battaglia alcun Pokémon selvatico presente nell’acqua.

Ovviamente occorre avvertirvi che le aree dove accederete con questo metodo potrebbero essere particolarmente pericolose, dato che con questo trucco arriverete in nuove aree prima del previsto: se fate parte della categoria di giocatori più curiosi, varrà comunque la pena di sperimentare con il vostro team per scoprire se potrete creare ponti efficaci.

Nel futuro di Leggende Pokémon Arceus potrebbero esserci anche DLC: nei file di gioco è stata scoperta un’area inutilizzata che suggerirebbe una possibile ambientazione più moderna.

In attesa di scoprire quali saranno le novità, i fan si stanno divertendo a scoprire nuovi incredibili glitch: l’ultimo di questi è in grado di rendere gli oggetti nelle ambientazioni giganteschi.