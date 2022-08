Il papà di tutti i survival horror starebbe per tornare

Il genere dei survival horror è uno dei più amati di sempre, grazie all’uscita nel corso degli anni di titoli davvero terrificanti (e bellissimi da giocare).

Andando anche a toccare titoli più recenti come il notevole The Medium (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), l’orrore nel mondo dei videogiochi non è mai mancato.

Basti pensare ai rumor circolanti in questi mesi circa il ritorno di Silent Hill, uno dei capisaldi del genere più amati dai fan in tutto il mondo.

Vero anche che, come riportato da Push Square, potrebbe presto fare capolino nuovamente quello che da molti è considerato come il padre di tutti i survival horror moderni.

The Snitch, un leaker che si è dimostrato molto affidabile negli ultimi mesi, ha infatti pubblicato un altro enigmatico teaser, davvero molto interessante nel caso in cui fosse confermato ufficialmente.

Si tratta di una citazione che, attraverso una semplice ricerca su Google, può essere collegata direttamente ad Alone in the Dark.

La frase «Avere paura del buio è ciò che tiene in vita la maggior parte di noi» è infatti direttamente tratta dal film Alone in the Dark, uscito nelle sale nel 2005.

Being afraid of the dark is what keeps most of us alive. — The Snitch (@insider_wtf) August 9, 2022

Naturalmente, i fan hanno pensato che questo significhi che sta per arrivare qualcosa di non meglio identificato legato alla serie di videogiochi: non è chiaro se possa trattarsi di un remake o magari di un nuovo capitolo.

Per quanto ne sappiamo, THQ Nordic detiene i diritti del franchise e il 12 agosto prossimo è previsto un evento in cui svelerà alcune delle sue prossime novità.

Staremo a vedere se per l’occasione potremo assistere alla presentazione di un qualcosa legato ad Alone in the Dark, cosa che i fan del genere (e della saga che ha inaugurato i survival horror moderni, nel 1992) si augurano di certo.

Parlando sempre di videogiochi spaventosi in senso buono, avete visto questo fan remake in Unreal Engine 5 di Silent Hill?

Ma non solo: prossimamente sarà anche il turno di un nuovo e promettente survival horror coi dinosauri, che nulla ha a che vedere con Dino Crisis.