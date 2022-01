Il papà di PlayStation non vuole saperne del metaverso: “non ha senso”

Le industrie tecnologiche e, di conseguenza, quelle videoludiche stanno ormai puntando sempre di più al metaverso, con l’intento di creare un mondo virtuale sempre più interconnesso: in tal senso, PlayStation ha dimostrato di voler puntare molto sulla realtà virtuale.

Non a caso, poche settimane fa Sony aveva annunciato PlayStation VR2, con l’intento di essere un diretto concorrente di headset come Oculus Quest 2 di Meta e Facebook, uno dei primi colossi tech che ha voluto investire fortemente su questo concept.

Anche Microsoft ha dimostrato di credere fortemente in questa iniziativa, dichiarando che l’acquisizione di Activision Blizzard sarà importante proprio per costruire un proprio metaverso.

L’idea però non ha conquistato proprio tutti, e tra i più scettici c’è anche Ken Kutaragi, il papà della prima PlayStation ed ex presidente di Sony Entertainment.

In un’intervista rilasciata a Bloomberg, l’inventore di PlayStation non si è infatti detto convinto che il metaverso e la realtà virtuale possano davvero rappresentare il futuro, ammettendo di non comprenderne affatto il fascino:

«Trovarsi nel mondo reale è molto importante, ma il metaverso riguarda rendere il mondo virtuale quasi-reale, e non riesco a capire quale sia il senso».

Ken Kutaragi ha anche contestato fortemente l’idea di volersi trasformare in avatar invece di rimanere sé stessi, in riferimento ai visori per la realtà virtuale, sottolineando che secondo il suo parere «non è diverso dall’usare siti di messagistica anonima».

I visori VR sarebbero inoltre semplicemente «fastidiosi»: il papà di PlayStation ha infatti ammesso di non gradire l’isolamento dell’utente dalla realtà vera e propria.

Insomma, secondo Kutaragi sarebbe più importante concentrarsi su come rendere migliore il mondo che vediamo oggi piuttosto che puntare sulla digitalizzazione della realtà: vedremo se effettivamente il metaverso diventerà effettivamente il futuro dei videogiochi.

Uno dei primi videogiochi ad aver creduto fortemente in questa idea era stato S.T.A.L.K.E.R. 2, costretto però a fare dietrofront dopo le polemiche degli utenti sull’utilizzo degli NFT.

Vedremo se Sony, a differenza dei desideri di Kutaragi, deciderà di investire su un progetto simile a The Sandbox e di rendere dunque il metaverso di PlayStation realtà.