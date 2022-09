Il nuovo Yakuza potrebbe svelare il suo primo trailer molto presto: c’è un nuovo evento

Dopo il successo ottenuto da Yakuza Like a Dragon, c’è tanta curiosità per scoprire cosa attenderà i fan nell’ottavo capitolo della serie ideata da Ryu Ga Gotoku Studio, che potrebbe essere ormai pronta a mostrare il primo trailer.

Lo studio di sviluppo ha già confermato di essere al lavoro su un successore di Like a Dragon (che potete recuperare in sconto su Amazon), svelando un nuovo evento broadcast in arrivo per la prossima settimana.

Nelle scorse settimane sono state mostrate le prime immagini con il nuovo look di Ichiban Kasuga, protagonista del precedente capitolo che fra poco potrebbe mostrarsi più da vicino anche in video, almeno secondo quanto sospettano molti fan.

Come segnalato infatti da Gematsu, il team ha annunciato il nuovo broadcast intitolato «Ryu Ga Gotoku Studio TV #12.5: Sneak Peek Trailer Brought to You by the Director!», il cui titolo ci dice chiaramente che arriverà un trailer di uno dei loro nuovi progetti.

Non è possibile però sapere con certezza se sarà davvero Yakuza 8 il protagonista del nuovo filmato: gli autori avevano infatti già reso noto di essere al lavoro anche su una nuova IP inedita.

Quel che sappiamo è che l’evento vedrà l’apparizione di Masayoshi Yokoyama, director ed executive producer di Ryu Ga Gotoku Studio, insieme al product manager Masaya Santou che presenteranno il loro nuovo misterioso titolo.

L’evento streaming sarà disponibile dall’8 settembre alle ore 13.00 locali: sarà possibile visualizzarlo su YouTube al seguente indirizzo, anche se il video sarà pensato per il pubblico giapponese.

Per il momento, i fan non possono fare altro che incrociare le dita e augurarsi che sia davvero arrivato il momento di scoprire più da vicino il nuovo Yakuza, magari come anticipazione in previsione del Tokyo Game Show 2022: naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Se nel frattempo volete mettervi in pari con la serie, vi ricordiamo che potete trovare l’intera saga su PlayStation Plus Premium e su Xbox Game Pass Ultimate, senza alcun costo aggiuntivo.