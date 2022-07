Il nuovo Yakuza è realtà nelle prime immagini (e Ichiban si è rifatto il look)

Volutamente o meno, il prossimo Yakuza si è fatto finalmente vedere. A mostrarlo per la prima volta, come scovato dalla rivista giapponese Famitsu, è stato il lottatore MMA Mikuru Asakura, che ha pubblicato sul suo canale un video in cui si divertiva con un tour del Ryu Ga Gotoku Studio – team di sviluppo della celebre serie.

Niente di strano, se non fosse che nelle riprese all’interno dello studio l’atleta ha incluso anche alcune sequenze che mostrano delle immagini del gioco attualmente in lavorazione sui monitor della compagnia.

Rimane da vedere, certo, se si tratti a tutti gli effetti di Yakuza 8, o se non possa essere un sequel diretto di un nuovo filone inaugurato da Yakuza: Like a Dragon (lo trovate su Amazon), di cui si chiacchierava qualche tempo fa.

Qualsiasi sia la natura del nuovo progetto, nelle immagini possiamo vedere sicuramente Ichiban Kasuga, protagonista di Yakuza: Like a Dragon, che sembra essersi rifatto il look con i capelli raccolti in una coda.

Anche in questo caso, la sua presenza potrebbe essere altrettanto valida sia che si tratti di un nuovo capitolo principale di Yakuza, sia che si tratti di uno spin-off, più difficile che si tratti del misterioso gioco non correlato alla saga – considerando che Rya Ga Gotoku Studio qualche tempo fa affermò di avere in corso anche dei lavori su altri titoli slegati da Yakuza.

Di recente la compagnia ha anche messo la firmato sull’apprezzato Judgment e sul seguito Lost Judgment, anche se i recenti dissapori legati all’attore protagonista Takuya Kimura potrebbero rendere complicato un prosieguo di questo franchise – a meno di rivoluzioni.

Nella nostra recensione di Yakuza: Like a Dragon avevamo sottolineato quanto fosse da premiare il coraggio degli sviluppatori, che nonostante il nome “Yakuza” portasse da sé meccaniche e immaginario, avevano deciso di operare una rivoluzione con il settimo capitolo, passando a meccaniche da gioco di ruolo duro e puro.

Chissà a quale modello guarderà questo nuovo gioco in lavorazione. Ora che abbiamo avuto un primo assaggio, aspettiamo che sia il publisher SEGA a pronunciarsi in merito.