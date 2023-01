Il nuovo PlayStation Plus funziona davvero? Arriva il giudizio dei fan

Tra le novità dello scorso anno che hanno fatto discutere maggiormente la community non possiamo non menzionare il nuovo PlayStation Plus: Sony ha deciso di rivoluzionare il suo popolare servizio in abbonamento, proponendo diversi piani con vantaggi diversi.

Il precedente PS Plus ha così cambiato nome e si è trasformato nel piano Essential, mentre le vere novità introdotte sono i piani Extra e Premium (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon), che hanno a tutti gli effetti sostituito PS Now e proposto un catalogo crescente di giochi gratis.

Ed è proprio su questi due abbonamenti che Sony continua a investire gran parte delle sue risorse, come dimostrato dai recentissimi sconti su PlayStation Plus Extra e Premium per i nuovi abbonati, arrivando a far risparmiare fino a 40 euro sui rispettivi piani.

Ma il nuovo PlayStation Plus funziona davvero? Se osserviamo gli ultimi dati ufficiali, sembrerebbe di no: da quando sono state introdotte le ultime novità, PS Plus ha perso addirittura quasi due milioni di utenti. La community ha però recentemente iniziato a discutere nuovamente sulle proposte di Sony, in vista dell’inizio del nuovo anno, per valutare se effettivamente possa valere la pena di dare una chance a Extra e Premium.

ComicBook segnala infatti un’interessante discussione sul forum Reddit PS5, in cui i fan hanno analizzato quanto possa davvero vale la pena di investire su un piano più costoso per accedere ai vantaggi proposti da Extra e Premium.

Per quanto riguarda PS Plus Premium, il giudizio complessivo sembrerebbe confermarsi come negativo: la line-up di giochi classici viene infatti considerata ancora deludente e lontana dall’essere soddisfacente, soprattutto in vista di un costo annuale che, senza alcuno sconto, appare decisamente eccessivo in merito ai vantaggi proposti.

Curiosamente, sembra invece che PlayStation Plus Extra sia riuscito a stupire positivamente i fan: più di un commento sottolinea come il catalogo offra la possibilità di provare giochi di qualità, che in alcuni casi potrebbero avere una bassa rigiocabilità e che consentono a tutti gli effetti di risparmiare sul loro acquisto.

Un’opinione non dissimile da quelli che sono i punti di forza del rivale Xbox Game Pass, al punto che più di un fan ha sottolineato che PS Plus Extra sia meglio di quanto pensassero inizialmente in occasione del lancio. Sembra dunque che l’opinione della community, anche tenendo conto della crescita del catalogo, stia iniziando a cambiare: vedremo se ciò si rispecchierà anche in un ritorno all’aumento di utenti iscritti.

Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono già disponibili i primi giochi gratis del 2023: oltre ai consueti titoli da riscattare per gli utenti Essential, i fan iscritti a Extra e Premium potranno scaricare anche WWE 2K22.