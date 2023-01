PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di gennaio 2023

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: i primi omaggi gratuiti del 2023 sono dunque già riscattabili per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di casa Sony.

Naturalmente basterà essere iscritti al solo PS Plus Essential (potete acquistare una gift card dedicata su Amazon) per poter accedere ai vostri nuovi giochi, ma occorre ricordare che da oggi è disponibile anche una nuova sorpresa esclusiva per gli utenti Extra e Premium.

Ricordiamo infatti che da adesso è già disponibile WWE 2K22 per gli utenti iscritti a Extra e Premium: si tratta dell’ultimo omaggio di dicembre, che come vi avevamo anticipato non è stato reso disponibile insieme all’ultima ondata di aggiunte sul catalogo.

Per quanto riguarda invece gli utenti iscritti a Essential, da oggi potrete scaricare senza alcun costo aggiuntivo Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2, i primi 3 giochi gratuiti del 2023 annunciati poco prima della fine dello scorso anno.

Star Wars Jedi Fallen Order è sicuramente il titolo di punta di questo mese: in vista del lancio di Survivor, potrete scoprire la prima avventura di Cal Kestis, nel gioco action adventure di Respawn e Electronic Arts ambientato nella saga di Guerre Stellari che ha conquistato pubblico e critica.

Fallout 76 è un altro dei titoli del mese particolarmente interessante, dandovi la possibilità di provare il multiplayer ambientato nell’universo di Bethesda senza alcun costo aggiuntivo. Infine, Axiom Verge 2 è un intrigante metroidvania fantascientifico, ambientato in un mondo simile alla terra in cui dovrete farvi strada hackerando macchine e combattendo numerosi mostri.

Potete riscattare i nuovi giochi gratis direttamente dalle vostre console o più comodamente ai seguenti link, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con un account iscritto a PlayStation Plus:

Se siete invece iscritti a Extra o Premium, vi ricordiamo che potete iniziare a provare anche WWE 2K22 dirigendovi semplicemente al seguente indirizzo e avviando il download sulla vostra console.

I nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential rimarranno disponibili fino al primo martedì del prossimo mese, ovvero fino al 7 febbraio 2023 alle ore 11.00: assicuratevi di riscattarli prima che sia troppo tardi e assicuratevi di avere abbastanza spazio libero in memoria, dato che i nuovi omaggi sono piuttosto pesanti rispetto al solito.