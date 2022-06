Il nuovo Octopath Traveler sta per arrivare e potrete provarlo gratis

Octopath Traveler è stato uno dei giochi di ruolo più importanti degli ultimi tempi e non sorprende che a breve sarà possibile mettere mano al nuovo Octopath Traveler: Champions of the Continent.

Il gioco originale (che trovate anche su Amazon per console Nintendo Switch) ha sicuramente fascino da vendere, e i fan del genere lo hanno imparato a conoscere fin troppo bene.

Nella nostra recensione della versione PC vi avevamo infatti sottolineato tutte le qualità di un gioco tanto bello da vedere, quanto ovviamente da giocare.

Ora, come riportato anche da Gematsu, è possibile pre-registrarsi al gioco per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play, in vista del lancio di quest’estate.

Champions of the Continent è il prequel del titolo uscito in precedenza su PC e console, tanto che ora sarà presto possibile provare con mano il gioco in forma totalmente gratuita, grazie alla possibilità di pre-registrarsi, qui per l’utenza Apple e qui per quella Google.

Il gioco per piattaforme mobile è uscito da diversi mesi in Giappone, ottenendo un buon successo da parte del pubblico.

Il gioco racconterà alcuni eventi precedenti al primo Octopath Traveler. Il gioco sarà disponibile in Europa questa estate su App Store per iOS e Google Play per Android.

Poco sotto, trovate anche il nuovo trailer del gioco che conferma l’apertura delle pre-registrazioni.

Non ci resta quindi che attendere poche settimane prima di poter provare con mano il nuovo Octopath Traveler, sperando sia all’altezza del precedessore.

Restando in tema, un fan ha ricreato una piccola parte dell’amato titolo di Square Enix Final Fantasy VI, utilizzando l’Unreal Engine 4 e proprio con l’estetica di Octopath Traveler.

Ma non solo: sulle orme di quanto visto nell’ottimo Octopath Traveler e di quanto rivedremo presto nel remake di Live Alive, Triangle Strategy si avvale dello stile HD-2D per uno strategico davvero fenomenale (scopri di più nella nostra recensione del gioco).