Il nuovo Indiana Jones uscirà anche su PS5? Facciamo il punto

Nel pomeriggio, a sorpresa, lo sviluppatore di Wolfenstein, Machine Games, ha confermato di avere in cantiere un videogioco inedito con protagonista il leggendario Indiana Jones, prodotto nientemeno che da Bethesda e dalla “neonata” LucasFilm Games.

L’annuncio è stato accompagnato da un breve teaser trailer, il quale anticipa un gioco dedicato all’archeologo più famoso del mondo nel vivo della sua carriera (non si tratterà, quindi, di un titolo ispirato alle avventure del giovane Indiana Jones).

La produzione è quindi ancora alle fasi iniziali, il che si traduce in un’uscita del titolo nel 2022 (o, alla peggio, nel 2023), con Xbox Series X|S e PC come papabili piattaforme su cui il gioco vedrà la luce. E i possessori di PlayStation 5 resteranno a bocca asciutta?

Com’è noto, lo scorso settembre 2020 Microsoft ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di ZeniMax Media, la compagnia che possiede Bethesda, un colpo destinato a cambiare l’industria avvenuto ad appena due mesi dall’uscita di Series X|S.

La partnership tra le compagnie verrà resa effettiva durante il 2021, ragion per cui l’uscita del gioco dedicato a Indiana Jones su PS5 è quantomeno improbabile (ma non impossibile).

Resta da vedere infatti se la casa di produzione deciderà di rendere il titolo dedicato a Indy una semplice esclusiva temporale, oppure consegnerà le chiavi a LucasFilm Games circa un’uscita in esclusiva su piattaforma Xbox (e PC). Non è da escludere neppure un eventuale rilascio su Google Stadia, sebbene in tal senso c’è molta meno pressione commerciale rispetto alla concorrenza Sony (dopotutto, Phil Spencer rese noto che avrebbe deciso di volta in volta).

Considerando che al momento non sono in arrivo nuovi capitoli delle saghe di Tomb Raider e Uncharted, l’utenza PlayStation sarebbe sicuramente molto contenta di ricevere una nuova avventura dinamica dedicata all’archeologo più celebre di tutti i tempi. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che i lavori del nuovo gioco sono affidati allo studio che di recente ci ha offerto Wolfenstein.