Il nuovo gioco Marvel dalla creatrice di Uncharted potrebbe aver svelato i suoi eroi

Tra poche ore si alzerà ufficialmente il sipario sul nuovo misterioso tripla-A di Marvel, realizzato da Skydance e Amy Hennig, l’autrice che i fan di casa PlayStation ricorderanno per una delle IP più importanti di Naughty Dog.

Sarà infatti proprio la creatrice di Uncharted (trovate la raccolta L’Eredità dei Ladri in offerta su Amazon) ad occuparsi di questa nuova avventura dei supereroi della casa delle Idee, anche se sul progetto attualmente non abbiamo ancora moltissime informazioni.

Sappiamo infatti che sarà un’avventura a sfondo narrativo, ma per poterne scoprire di più dovremo attendere le ore 22.00 di oggi 9 settembre, quando Disney e Marvel riusciranno a mostrarcelo nel dettaglio in un nuovo evento dedicato.

Molti fan si erano detti convinti che i protagonisti sarebbero stati I Fantastici 4 o Ant-Man, ma stando a una nuova indiscrezione i reali protagonisti potrebbero essere davvero sorprendenti e proporci un tuffo nel passato.

Un nuovo leak suggerisce infatti che il titolo Marvel di Amy Hennig vedrebbe Captain America e Black Panther come protagonisti principali, in lotta contro le forze dell’Hydra.

Se l’indiscrezione fosse confermata, ci sarebbero ottime probabilità che si tratti di un Black Panther diverso da T’Challa, dato che il tutto sarebbe ambientato all’interno della Seconda Guerra Mondiale.

We have heard the new Marvel video game from Skydance Media will be a WW2 set adventure featuring Captain America and Black Panther. The duo will face off against the forces of Hydra. pic.twitter.com/nHizdcLm3S

— MCU Status (@MCUStatus) September 8, 2022