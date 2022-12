Il Natale dei videogiochi ora ha una colonna sonora perfetta

A Natale anche i videogiochi devono celebrare con un tema natalizio dedicato, e l’abbiamo finalmente trovato.

Una canzone adatta per accompagnare i vostri acquisti su Amazon, oppure come colonna sonora per sfoltire il vostro backlog infinito di videogiochi acquistati.

C’è già chi ha trovato il regalo di Natale perfetto, ovvero PS5… almeno per chi riesce ad acquistarla tranquillamente senza troppi problemi.

Anche Xbox sta già festeggiando, in un certo senso, il Natale dei videogiochi regalandovi dei giochi gratis da provare durante il weekend.

Dopo aver trovato i videogiochi perfetti da recuperare a Natale vi servirà una colonna sonora perfetta, e c’è chi l’ha creata.

Un team di artisti non indifferenti, ovvero gli ex-veterani di Rare autori di colonne sonore immortali: Grant Kirkhope, David Wise e Kevin Bayliss.

Il trio, che ha lavorato alla Rare durante l’era Nintendo dello studio negli anni ’90, ha pubblicato la canzone con il nome della band Retro-Fusion, insieme a un video musicale festivo.

Si chiama “A Video Gaming Christmas”, ed è clamorosa:

La canzone è disponibile per lo streaming o l’acquisto su Amazon, Apple Music, Spotify e altro ancora, con alcuni dei suoi proventi che andranno in beneficenza per i giochi Special Effect.

«Ho sempre voluto fare una melodia natalizia pacchiana nella grande tradizione dei successi natalizi del Regno Unito che erano enormi quando ero un adolescente», ha commentato Kirkhope.

Il trio si ritrova dopo anni, dopo aver lavorato a titoli come Goldeneye, Banjo-Kazooie e Donkey Kong Country, ad allietare di nuovo la passione per la musica dei videogiocatori.

Kevin Bayliss, che fornisce la voce per A Video Gaming Christmas, ha disegnato personaggi per una serie di titoli tra cui Donkey Kong Country, Diddy Kong Racing, Battletoads, Killer Instinct e altri.

Grant Kirkhope e David Wise sono noti per il loro lavoro sulle colonne sonore dei videogiochi. Kirkhope ha notoriamente creato la musica per Banjo-Kazooie e GoldenEye, mentre Wise è meglio conosciuto per i giochi di Donkey Kong Country.

Kirkhope, in particolare, è anche molto amico di Davide Soliani di Ubisoft Milano, ed ha lavorato alla splendida colonna sonora di Mario Rabbids, il cui ultimo capitolo è un altro capolavoro.

A proposito di giochi a Natale, non dimenticatevi anche di Epic Games Store e dei giochi natalizi in regalo.