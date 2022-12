PS5 è il regalo di Natale preferito da tutti, «studi lo dimostrano»

La società di vendita al dettaglio online Rakuten ha condotto uno studio e ha scoperto che PlayStation 5 (o PS5, per gli amici) è il regalo di Natale più richiesto quest’anno.

PS5 è di fatto ancora difficilmente acquistabile a prezzi umani su Amazon, perlomeno in Italia. Ciononostante, sembra che la console Sony sia la più amata dai giocatori.

Se PS5 dovrà fare i conti con un nuovo modello di console da affiancare alle due principali, è anche vero che la piattaforma base è ancora bramata.

Come riportato anche da Game Rant, la società ha classificato PlayStation 5 in cima alla lista dei regali di Natale negli Stati Uniti per il 2022.

L’ultima console di Sony è uscita nel novembre 2020 e per gli appassionati è stato subito difficile metterci sopra le mani, purtroppo per loro.

Ciò è stato in parte dovuto alla pandemia COVID-19 che ha interrotto la produzione e le catene di approvvigionamento, rendendo le scorte disponibili di console più basse e più difficili da rifornire.

Insieme all’elevata domanda, persino i grandi magazzini come Walmart hanno esaurito immediatamente PlayStation 5 fino al 2021.

Sebbene i problemi della catena di approvvigionamento siano stati risolti e un maggior numero di negozi sia in grado di rifornirsi di console PS5, la domanda dei consumatori per la console next-gen è ancora alle stelle.

Rakuten ha utilizzato Google Trends per scovare gli articoli più ricercati in ogni stato degli Stati Uniti durante il periodo natalizio. La ricerca ha rivelato che PlayStation 5 ha conquistato il primo posto, essendo l’articolo più cercato in tredici Stati, tra cui Louisiana, Texas, Florida e Utah.

Al secondo posto c’è Nintendo Switch, che è stato il prodotto più ricercato in dieci Stati. Non è una sorpresa, visto che anche la domanda per la Switch è stata molto alta.

Il terzo posto, tuttavia, rompe lo schema delle console di gioco: l’iPad è infatti l’oggetto più ricercato in sette Stati, tra cui Indiana, Hawaii e West Virginia.

Restando in tema, volete orientarvi tra i giochi disponibili su PS5 per capire quali siano i migliori da regalare a Natale? Ecco i nostri consigli.