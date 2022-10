Il multiplayer di The Last of Us potrebbe essere gratis

The Last of Us Part II, il capolavoro per PlayStation 4 che non ha certo bisogno di presentazioni, riceverà nei prossimi mesi un comparto multigiocatore online.

Dopo l’uscita della Part I nei negozi (che potete trovare anche su Amazon), la saga Naughty Dog potrebbe avere ancora alcuni assi nella manica non indifferenti.

Sono mesi che sentiamo parlare del multiplayer di The Last of Us Part, tanto che alcuni mesi è venuto fuori che potrebbe essere uno standalone gratuito.

Ora, dopo che poche settimane fa sono trapelati altri dettagli sulla modalità in questione, inclusa l’ambientazione principale, sono emersi altre conferme ufficiose sulla natura free-to-play del progetto.

Come riportato anche da Games Radar, il gioco multiplayer su The Last of Us potrebbe essere gratuito, perlomeno stando ad alcuni annunci di lavoro apparsi in rete in queste ore.

Come si legge su Reddit, Naughty Dog sta attualmente cercando un producer – live ops con esperienza in un ruolo di produzione a supporto di un titolo AAA, free-to-play, con contenuti live service.

L’annuncio di lavoro non menziona esplicitamente The Last of Us, ma sappiamo che il brand sta per ricevere un gioco multiplayer standalone ambientato a San Francisco. È quindi logico supporre che l’annuncio di lavoro si riferisca proprio a questo progetto.

In precedenza è stato riferito che il gioco sarà «molto, molto live service», e considerando che la descrizione del lavoro richiede anche esperienza nell’assistenza clienti, nell’assistenza ai giocatori o nella gestione della community, nonché esperienza di lavoro con server di rete o processi online, forse ci siamo davvero.

Vi terremmo aggiornati non appena arriveranno le conferme ufficiali del caso, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Restando in tema, Sony è alla ricerca specifica di un Senior Producer per dare vita a un nuovo team di sviluppo interno, con Naughty Dog nel mezzo.

Ma non solo: se siete appassionati della narrativa del più recente progetto firmato Naughty Dog, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra riflessione sul personaggio di Mel.