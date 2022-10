PlayStation sta creando un nuovo team interno di sviluppo (e Naughty Dog è coinvolta)

Buone nuove lato PlayStation: Sony starebbe lavorando per dare vita ad un nuovo studio di sviluppo, andando così ad ampliare il già ricco ventaglio di developer a disposizione.

Al progetto stanno collaborando i ragazzi di Naughty Dog insieme a quelli di Visual Arts Group, team noto per aver dato il suo contributo con la serie di The Last of Us,

Attraverso un annuncio di lavoro della compagnia nipponica, si è infatti venuti a sapere che il gruppo è alla ricerca specifica di un Senior Producer.

«Sony e PlayStation stanno mettendo in piedi un nuovo team di sviluppo interno in collaborazione con Visual Arts, un noto e apprezzato gruppo di produzione specializzato in animazione, motion capture, cinematiche, arte e scansione. Si tratta della stessa squadra di livello internazionale nota per i suoi contributi al franchise di The Last of Us! », ha riportato l’utente ResetEra ‘kostacurtas’.

E ancora, l’annuncio di lavoro recita: «questo progetto ad alta visibilità viene sviluppato in collaborazione con Naughty Dog. Anche se al momento non è stato annunciato, abbiamo una visione chiara e un piano di rilascio. Utilizzando le nostre competenze e i nostri migliori talenti, garantiremo un’elevata qualità visiva del gioco e un’esperienza avvincente per i nostri giocatori.»

«Il nostro team è alla ricerca di un produttore dedicato, concentrato e auto-motivato con un’ampia esperienza comprovata e un’esperienza consolidata nella creazione di processi per aiutare il team a raggiungere il suo massimo potenziale.»

Infine, «il candidato ideale deve essere esperto in tutti gli aspetti della produzione e della gestione di giochi AAA. Un leader organizzato e attento, strategico e riflessivo in tutte le interazioni con i partner interni ed esterni. Soprattutto, la sua esperienza guiderà la crescita culturale e le capacità del team.»

Al momento non è chiaro su quale gioco si dedicherà questo nuovo team, ma visto la qualità degli elementi a bordo si tratterà quasi certamente di un tripla A.

Nel mentre, Sony continua a essere pienamente al lavoro per continuare a migliorare l’esperienza di PS5, visto che la piattaforma next-gen potrebbe presto diventare molto più semplice da usare per i nuovi potenziali content creator.