Il manga che ha ispirato Dark Souls ed Elden Ring sta per tornare

I soulslike sono un genere che non ha certo bisogno di presentazioni, con Elden Ring ultimo e illustre esponente amato da una legione di giocatori.

L’action RPG fantasy open world (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) ha infatti lasciato il segno, senza nulla togliere anche a titoli come Dark Souls e soci, tutti nati dal genio di Hidetaka Miyazaki.

Proprio Miyazaki non ha mai nascosto di essersi ispirato a un grande manga per la creazione dei suoi mondi oscuri e sanguinolenti, un manga che ha anche dato il là a omaggi davvero unici.

Il director ha infatti sempre avuto un debole per il manga Berserk di Kentaro Miura, e in Elden Ring gli omaggi all’opera sono ancora più palesi. Ora, però, è arrivata la notizia che molti speravano.

Berserk avrà infatti una conclusione, basata sulle storie condivise da Miura con l’amico Kouji Mori, assieme allo staff del suo studio (via Hakusensha).

Poco prima della sua morte, Miura aveva parlato a Mori delle storie e degli episodi che aveva in mente per il futuro di Berserk.

Basandosi proprio su queste tracce, Mori e i membri dello studio dovranno portare avanti la storia nella maniera attenendosi quanto più possibile allo spirito originale dell’opera (compito non certo facile).

Il piano editoriale è di pubblicare i sei capitoli che chiuderanno l’arco narrativo dell’isola degli elfi, il primo dei quali atteso dal prossimo 24 giugno in Giappone.

I fan saranno quindi contenti di vedere (finalmente) la conclusione di Berserk, senza tradire tra le altre cose la numerazione originale del manga.

In attesa di leggere il tutto, avete visto che un fan ha deciso di rendere Elden Ring in tutto e per tutto simile a un gioco isometrico sulla falsariga di Baldur’s Gate o Diablo?

Ma non solo: Malenia non è più l’incubo della community del titolo From, visto che qualcuno l’ha sconfitta in meno di un minuto.