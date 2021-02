Il libro di Hideo Kojima sarà finalmente tradotto: ecco quando esce

The Gifted Gene and My Lovable Memes, il libro di Hideo Kojima pubblicato in origine nel 2019 soltanto in Giapponese, sarà finalmente tradotto in Inglese.

Il libro sarà pubblicato dall’etichetta Viz con il nome occidentale The Creative Gene: How books, movies, and music inspired the creator of Death Stranding and Metal Gear Solid.

Per il momento non abbiamo notizie di un’edizione italiana, ma di certo lo step della traduzione inglese è uno di quelli importanti per l’approdo anche nel nostro territorio.

The Creative Gene è costituito da una collezione di saggi scritti da Kojima a proposito delle sue fonti di ispirazione.

Ora che è rampa di lancio in Occidente, i fan potranno quantomeno ingannare l’attesa per il prossimo gioco dell’ex Konami, non ancora annunciato ma già in fase di progettazione.

L’autore nipponico è com’è noto un grande appassionato di cinema, ma nel libro c’è spazio anche per libri e musica oltre che per una conversazione con il musicista/attore Gen Hoshino (la cui “Pop Virus” fa parte della colonna sonora di Death Stranding).

Il lancio della versione inglese è in programma per il 12 ottobre 2021.

Col passare degli anni, Kojima è diventato di certo più aperto e ha espresso anche consigli alle giovani generazioni di creatori di videogiochi, invitati ad esplorare un’ampia gamma di generi e pensare fuori dagli schemi.

Questo può portare ad esperienze polarizzanti proprio come Death Stranding, che il designer e director sa bene essere molto divisivo.