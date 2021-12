Il GOTY 2021 deve essere davvero giocato in due? Non per il papà di Super Smash Bros.

It Takes Two, l’ultimo gioco ideato da Josef Fares, ha stupito proprio tutti con la sua ultima creazione, riuscendo a conquistarsi il meritato premio GOTY 2021.

Il Gioco dell’Anno 2021 ha però una curiosa particolarità a livello di gameplay: deve essere necessariamente essere giocato in due, rendendo necessario avere per forza con sé un compagno d’avventure.

Nonostante i temi trattati, si tratta di una produzione leggera, divertente e intelligente, al punto da permettergli portarsi a casa l’ambito premio contro tanti altri concorrenti.

E sicuramente ci sarà da riflettere molto sul fatto che una produzione più di nicchia come It Takes Two sia riuscita a conquistarsi tre premi, contro le zero statuette di Cyberpunk 2077.

Il co-op obbligatorio potrebbe però rappresentare un ostacolo per tanti giocatori, ma come riportato da Nintendo Life c’è uno sviluppatore in particolare che ha voluto «sfidare» il suo gameplay.

Si tratta di Masahiro Sakurai, il papà del popolarissimo Super Smash Bros. Ultimate: un creatore che di videogiochi da poter usufruire in compagnia certamente se ne intende.

Ebbene, con un simpatico tweet ha voluto domandare a sé stesso e ai suoi fan se fosse davvero impossibile giocare da soli, mostrando un bizzarro modo di poter impugnare due controller contemporaneamente.

The Game Award 2021を獲得した『It Takes Two』。

ふたり専用ゲームであることが最大の障壁だけど、ひとりでできなくもない…かも? pic.twitter.com/xb2WtE8Fvn — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) December 11, 2021

Il papà di Smash Bros aveva già avuto modo di esibire questa curiosa impugnatura già durante una delle sue presentazioni dei nuovi personaggi del picchiaduro, scatenando il divertimento dei suoi fan.

Sakurai ha infatti ammesso di utilizzare spesso questa tecnica durante lo sviluppo dei videogiochi, proprio per testare le funzionalità con più giocatori: se un fan molto volenteroso decidesse di impararla, potrebbe dunque giocare a It Takes Two senza bisogno di avere un compagno.

Ovviamente fare così rovinerebbe l’esperienza finale e il messaggio che il titolo di Josef Fares vuole lanciare al pubblico e a tutta l’industria, motivo per il quale è da prendere questo suggerimento come una semplice battuta e non un invito a volersi giocare da soli il GOTY 2021.

Prima della sua vittoria finale, It Takes Two aveva fatto discutere per un caso davvero incredibile: il publisher di GTA gli ha fatto causa per una motivazione surreale.