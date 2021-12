GTA ha fatto causa a It Takes Two, per una motivazione surreale

Ci sono storie nel mondo dei videogiochi che, a volte, ci lasciano a dir poco sorpresi, e quella di oggi vede GTA contro It Takes Two.

Cosa avrà mai fatto di male l’innocuo titolo di Josef Fares che, anzi, ha contribuito a sviluppare un tipo di gameplay e game design che si è sempre visto poco?

Il videogioco cooperativo si è rivelato anche un grande successo, oltre ogni più rosea aspettativa, ed ha colpito il pubblico e la critica in modo unanime.

It Takes Two è riuscito anche a guadagnarsi un posto molto importante tra i giochi dell’anno, perché è uno dei candidati ai premi più importanti dei prossimi The Game Awards.

Quindi perché GTA se la sta prendendo con It Takes Two? Cosa ha fatto di male questo innocuo e divertentissimo videogioco? Il problema è il suo nome.

Il titolo di Josef Fares ha un nome che somiglia molto a Take-Two, il publisher di Grand Theft Auto tra gli altri e, per quanto possa sembrarvi assurdo, l’azienda si è lamentata di questa cosa.

Come riporta Eurogamer, il publisher ha fatto partita una causa di violazione del copyright nei confronti di It Takes Two. Una causa iniziata già all’uscita del titolo, emersa solo oggi.

Take-Two avrebbe spinto più volte perché Hazelight, team di sviluppo di Josef Fares, fosse costretta ad abbandonare la proprietà del nome “It Takes Two”.

Hazelight ha commentato sommariamente la vicenda, comunicando la speranza che la questione si possa risolvere facilmente. Oltretutto, Take-Two non ha imposto a Josef Fares di cambiare nome al suo videogioco, ma ha richiesto di abbandonarne la proprietà?

Cosa significa? Se la sentenza verterà a favore di Take-Two (è confusionaria questa storia, lo so), Hazelight potrà lasciare che il nome sia sempre quello, ma non potrà difendere It Takes Two nel caso qualcuno provi a chiederne il cambio di nome per violazione del copyright.

Una storia veramente surreale fatta di burocrazie e diatribe legali, che diventerà ancora più assurda se il gioco vincerà il titolo di GOTY durante i The Game Awards.

Una cerimonia in cui vedremo molti titoli nuovi, e alcuni sono già stati confermati.

Se non conoscete It Takes Two vi consigliamo di recuperarlo. Per sapere com’è potete consultare la nostra videorecensione.