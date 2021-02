Il giovanissimo campione di FIFA 21 ha perso: addio al record mondiale

Il quindicenne prodigio di FIFA 21, Anders Vejrgang, è sicuramente uno dei più grandi nomi emergenti nel mondo degli eSport legato al franchise di calcio targato EA.

La sua serie di partite nella modalità Ultimate Team di FIFA ha permesso a Vejrgang di ottenere 536 vittorie di fila, dominando – e di gran lunga – la Weekend League.

Domenica scorsa, il talentuoso giocatore di FIFA 21 è stato battuto: il giocatore danese Damesheets è riuscito a ottenere una vittoria a sorpresa sul suo avversario, vincendo 5-1. Indipendentemente dalla sconfitta, Vejrgang ha in ogni caso segnato un record che sarà quasi impossibile da raggiungere (e superare), portando a casa un numero considerevole di vittorie consecutive realmente sorprendente.

Vejrgang è attualmente al soldo della squadra di calcio tedesca RB Leipzig, che ha portato il giovane giocatore a partecipare alla sua lega di eSports. Sfortunatamente, Anders è troppo giovane per partecipare ufficialmente ai grandi tornei della FIFA.

Vejrgang non può inoltre unirsi ufficialmente a nessuno dei campionati di eSport della FIFA fino a quando non compirà 16 anni. In questo momento, il ragazzo vanta in ogni caso oltre 500.000 follower di Twitch, 300.000 follower su Instagram e oltre 90.000 follower su Twitter e YouTube.

FIFA 21_20201204163138

È sicuro che la sua popolarità crescerà non appena Anders avrà l’opportunità di mostrare le sue ampie abilità di fronte a un pubblico più ampio. Fino ad allora, siamo certi che il piccolo prodigio continuerà a sfidare gli avversari nella Ultimate Team Weekend League di FIFA.

FIFA 21 è disponibile dallo scorso 6 ottobre 2020, su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows, oltre che su Google Stadia.

Se volete saperne di più sull’ultimo simulatore calcistico di EA, nella nostra recensione del gioco pubblicata sulle pagine di SpazioGames diversi mesi fa trovate tutto ciò che cercate!