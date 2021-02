Siete scarsi a FIFA 21? Vi dà una mano Ciccio Graziani

FIFA 21, da alcune settimane disponibile anche relativamente alla versione PS5 e Xbox Series X|S, è il noto simulatore calcistico di EA che non ha certo bisogno di presentazioni.

Ora, Sony Interactive Entertainment Italia ha dato ufficialmente il via a un’iniziativa realmente particolare, incentrata sul dare consigli a tutti gli appassionati di calcio virtuale. Per l’occasione, è stato scelto nientemeno che Ciccio Graziani, dirigente sportivo, nonché ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano del secolo scorso.

Le esultanze next-gen danno soddisfazioni, ma spezzano eccessivamente il ritmo della partita durante il weekend

Graziani sarà infatti protagonista di ben due video a settimana – visionabili sul sito Paroladiciccio.it – nei quali dispenserà trucchi e suggerimenti per dare il massimo in FIFA Ultimate Team. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con PlayStation.

Nel portale è possibile leggere: «Qui mica si scherza! Ogni settimana vi metto alla prova sul tema del momento: in questo modo scoprirete tutti i segreti per diventare il bomber del multiplayer.»

E ancora: «Se avete studiato, vi prendete il diplomino di Ciccio Graziani. E se non avete studiato 10 giri di campo, subito! Hop hop! Quindi non perdetevi i miei consigli su come migliorare a EA SPORTS FIFA 21 nei video dedicati sui canali PlayStation.»

Sicuramente, si tratta di un’iniziativa dalle tinte volutamente ironiche, ma allo stesso tempo funzionale al contesto.

FIFA 21 è disponibile dallo scorso 6 ottobre 2020, su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows, oltre che su Google Stadia.

Se volete saperne di più sull’ultimo simulatore calcistico di EA, nella nostra recensione del gioco, pubblicata sulle pagine di SpazioGames ormai diversi mesi fa, vi abbiamo spiegato che si tratta di «un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo.»