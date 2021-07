Il gioco più venduto del 2021 in Europa vi sorprenderà

L’istituto GfK, uno dei più grandi a livello europeo per le analisi di mercato, ha recentemente svelato qual è stato il gioco più venduto in Europa nella prima metà del 2021 in formato fisico.

Si tratta di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, edizione per Nintendo Switch del titolo uscito originariamente su Wii U nel 2013, accompagnato per l’occasione da un (breve) episodio completamente inedito.

La popolarità dell’idraulico baffuto è globale, e di recente Mario è riuscito a conquistare anche il quadrante di uno splendido orologio firmato Tag Heuer.

I fan di Peach, Mario e Luigi avranno indubbiamente gradito il ritorno dell’avventura uscita sette anni fa, ma alcuni di loro continuano a “occuparsi” dei capitoli originali.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury può dunque vantarsi di aver riscosso un notevole successo in tutto il territorio Europeo sul versante delle copie fisiche vendute.

Il titolo di Nintendo ha infatti ottenuto il primo posto in Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e Regno Unito, e ha riscontrato ottimi risultati anche nelle classifiche degli altri paesi (via NintendoEverything).

Sempre in ambito copie fisiche, dopo l’ultima avventura di Mario (in ordine di uscita), troviamo FIFA 21, seguito a sua volta da Mario Kart 8 Deluxe, edizione definitiva del titolo lanciato su Wii U nel 2014.

Anche Minecraft e GTA V sono riusciti a fare bene e, pur non eguagliando gli ottimi risultati ottenuti dai due prodotti per Nintendo Switch, hanno conquistato rispettivamente sei e cinque top three.

I dati raccolti da GfK testimoniano ancora una volta la grande popolarità riscossa dalle riedizioni di alcuni titoli Nintendo che non riuscirono a trovare il giusto pubblico nel corso del travagliato ciclo vitale di Wii U.

Di conseguenza, è comprensibile che la grande N non abbia alcuna intenzione di interrompere questo tipo di produzioni, ed è lecito aspettarsi che The Legend of Zelda Skyward Sword HD possa ottenere risultati analoghi in futuro.

Super Mario è un personaggio amato in ogni parte del mondo, Inghilterra compresa: nel comune di Walsall sono apparsi gli iconici tubi verdi della serie, ma non tutti l’hanno presa bene.

Adesso Nintendo è concentrata sul lancio (previsto per l’8 ottobre) di Switch OLED, costantemente monitorato “con attenzione” da PlayStation.

Se state valutando l’acquisto della console ibrida ma non sapete quale scegliere tra le tre, la nostra guida è qui per chiarirvi le idee.