Super Mario World, nuova versione risolve un “problema” dopo 30 anni

Grazie al lavoro di un fan particolarmente dedito alla causa, da oggi sarà possibile giocare Super Mario World, uscito su Super Nintendo nel 1990 e in seguito su Game Boy Advance, anche in versione widescreen.

L’ultima avventura dell’idraulico baffuto è arrivata su Nintendo Switch da poco, accompagnata dal già noto Super Mario 3D World, proveniente direttamente dalla sventurata era Wii U.

Vitor Vilela, questo il nome dell’esperto “autore” di Super Mario World Widescreen, consentirà a tutti i fan della serie di giocare allo storico platform in una nuova veste finalmente adatta agli schermi moderni.

Le proporzioni originali sono state mantenute, ma grazie al lavoro del volenteroso utente sarà possibile “estendere” lo schermo di gioco senza alterare l’aspetto generale del contenuto, evitando di andare in contro a uno sgradevole effetto allungato.

«Ciò che vedrete», ha dichiarato l’autore «è uguale a quello che otterreste collegando il Super Nintendo alla vostra TV, ma in widescreen» (via Kotaku).

Super Mario World Widescreen supporterà il formato 16:9 e 16:10, e Vilela sta attualmente lavorando per rendere il gioco utilizzabile anche nei formati 2:1 e 21:9.

Ma c’è una brutta sorpresa: il contenuto che sarà possibile scaricate non conterrà la ROM del gioco, che dovrete procurarvi attraverso altri canali, e sarà necessario dotarsi anche dell’emulatore bsnes_hd.

Intanto, la fantomatica Switch Pro tarda ad arrivare, e alcune dichiarazioni di Nintendo lasciano presagire che il suo lancio potrebbe non essere così imminente come molti si aspettavano.

