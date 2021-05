In un comune spuntano “tubi di Super Mario” (e gli abitanti non sono felici)

Il comune inglese di Walsall ha recentemente deciso di installare nuovi vasi per piante di colore verde: tuttavia molti abitanti non sono felici a causa dell’aspetto che richiamerebbe quello dei famosi tubi Warp di Super Mario.

Le particolari dimensioni ed il colore particolarmente acceso non si sposerebbero affatto bene con le visuali della cittadina ed, effettivamente, per tutti i giocatori amanti della serie Nintendo sarà impossibile non riconoscere la somiglianza con i tubi apparsi anche su Super Mario 3D World.

Non è la prima volta che elementi del mondo di Super Mario emergono anche nel mondo reale, seppur fosse precedentemente avvenuto per via della fantasia dei fan, che avevano realizzato anche un set finto con sushi e nigiri ispirati alla serie Nintendo.

Per qualcosa invece di decisamente più commestibile, in Giappone la festa di San Valentino è stata celebrata con il delizioso cioccolato di Super Mario.

Credit: Anita Maric / SWNS

Come riportato dal Birmingham Mail (via Kotaku), questi vasi per le piante, pagate interamente con soldi pubblici, sono state installate per dare un’idea di benessere e di sicurezza: l’intento era dunque quello di rallegrare la città.

Tuttavia gli abitanti del posto non hanno affatto gradito, tra cui emergono le dichiarazioni di una fioraia locale, che ha appunto commentato come ci si possa aspettare che emerga Super Mario da un momento all’altro:

«Negli ultimi anni abbiamo avuto così tanti negozi chiusi e la cosa migliore a cui il consiglio riesce a pensare sono queste vistose mostruosità. Fanno sembrare questo posto come se provenisse da Super Mario Bros. Sembrano quei Tubi Warp in cui salta Mario».

Anche altri commenti evidenziano come i cittadini locali sottolineino come questi vasi dall’aspetto di tubi warp sembrino unicamente uno spreco di soldi pubblici.

I cittadini del posto non sembrano dunque essere rimasti contenti dell’iniziativa del posto, non gradendo dunque che adesso Walsall sembri provenire direttamente da un gioco di Super Mario.

Super Mario Bros. è sicuramente uno dei giochi che hanno segnato la storia dell’industria videoludica: la cartuccia originale del primo gioco è stata venduta ad un prezzo record.

Il personaggio è talmente famoso da essere apparso, grazie agli utenti, anche come protagonista di altri mod, come dimostrato da questo video di Crash Bandicoot 4.

Nel futuro potrebbe esserci anche un titolo Musou di Koei Tecmo: dopo Zelda e Fire Emblem, la serie platform potrebbe diventare protagonista di un nuovo adattamento.