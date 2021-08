Il gioco cyberpunk dal papà di Gears si mostra ancora (e c’è un altro adorabile cane)

Cliff Bleszinski, entrato nell’industria dei videogiochi tanti anni fa con Unreal Tournament e Gears of War, non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il mondo dei videogames, specie quelli a tinte cyberpunk.

Dopo il successo della serie di Gears, escluso il quinto capitolo uscito su Xbox One, Cliffy B. è purtroppo “scivolato” con la sua esperienza in Boss Key.

Il suo ritiro dall’industry ha sicuramente lasciato di sasso un bel po’ di addetti ai lavori, sebbene Cliff sia poi tornato sulle scene più forte di prima.

A luglio l’autore americano aveva infatti lasciato trapelare la prima immagine del suo nuovo progetto dai toni cyberpunk, con un cane in prima fila e una skyline di una metropoli del futuro nn meglio identificata.

Un'immagine di Cliffy B.

Ora, Cliff Bleszinski ha di recente mostrato un’altra immagine teaser del progetto, ancora senza nome, la quale riaccende la curiosità (via GameSpot).

L’artwork mostra un altro cucciolo di cane diverso da quello visto nella prima immagine, con dei capelli (e un paio di occhiali olografici) molto simili a quelli di un essere umano.

Inoltre, è anche possibile leggere un acronimo che recita “R.E.C.C.S” in basso alla foto, tanto che Bleszinski ha invitato i fan a indovinare cosa potrebbe significare.

Here's another sneak peek into this world… Any guesses as to what the acronym stands for? pic.twitter.com/3DnZ2LyvFk — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) August 10, 2021

Lo stile sembra molto vicino a quello di un film d’animazione targato DreamWorks o Pixar Animation Studios, tanto che questo secondo screen confermerebbe una certa estetica cartoon predominante.

L’artwork è stato realizzato da One Pixel Brush, uno studio di concept art di alto livello per giochi, animazione e film.

In precedenza ha lavorato su franchise come Call of Duty, Uncharted e The Last of Us, nonché su LawBreakers di Bleszinski presso l’ex studio Boss Key.

Nel 2020, Bleszinski aveva già reso noto del resto che se avesse mai realizzato un altro gioco, sarebbe stato “qualcosa di piccolo” e che forse avrebbe coinvolto i cani. A quanto pare, sarà proprio così.

Dopotutto, il fallimento della sua Boss Key Productions e dei due titoli multiplayer, entrambi segnati da profondi insuccessi, devono aver fatto capire all’autore la strada giusta da seguire.

Cliff ha inoltre fatto salire a bordo del nuovo progetto due artisti di un certo peso, i quali potrebbero dare la giusta spinta a questo nuovo e intrigante titolo.

Parlando sempre di titoli cyberpunk, avete visto l’intrigante videogioco su console Xbox, ora giocabile anche in soggettiva?