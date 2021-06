Il papà di Gears su una nuova IP (con due collaboratori d’eccezione)

Cliff Bleszinski, noto per i lavori su Unreal Tournament prima e Gears of War poi, ha avuto un rapporto strano col mondo dei videogiochi.

Dopo il successo della serie di Gears, escluso ovviamente il quinto capitolo di recente uscita, Cliffy B. ha avuto un’altra esperienza non proprimente felice con Boss Key.

Sul suo profilo Twitter, Cliff ha spesso lasciato intendere di non volersi più avvicinare al mondo dei videogiochi, una parentesi della sua vita ormai chiusa.

A quanto pare, però, non sarà affatto così: con un tweet a sorpresa, Bleszinski ha infatti confermato di stare lavorando a una nuova IP ancora top-secret.

NEWS: I'm officially collaborating with @alexdecampi and @sandy_jarrell on a new IP.

That's all I can say for now.

They're both fantastic to work with!

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) June 22, 2021