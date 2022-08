Il gioco che fonde Zelda e Genshin Impact svela i requisiti di sistema

Level Infinite e Hotta Studio stanno per rilasciare il loro RPG open-world Tower of Fantasy, il quale sarà poco sorprendentemente free-to-play.

Ispirato a big come Genshin Impact e Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole), il gioco in questione ha da subito attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e non solo.

Andando a considerare che il successo del titolo myHoYo ha certamente lasciato il segno, non sorprende che altri sviluppatori vogliano seguire la scia.

Ora, come riportato anche da PC Games N, sono stati svelati i requisiti di sistema di Tower of Fantasy (e a quanto pare ci sono buone notizie).

I requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco non metteranno infatti a dura prova il vostro PC da gaming, in quanto il titolo di Level Infinite e Hotta Studio funzionerà su un impianto dotato di una scheda grafica Nvidia GeForce dalle dimensioni abbastanza ridotte.

Fortunatamente, non avrete quindi bisogno di una nuova GPU Nvidia GeForce RTX per esplorare il pianeta di Aida, tanto che anche la scelta della CPU non sembra essere un gran problema.

Secondo i requisiti di sistema di Tower of Fantasy su Steam, avrete bisogno di qualcosa di simile a una Nvidia GT 1030, una scheda grafica di piccole dimensioni con 2 GB di VRAM.

Per giocare con impostazioni più elevate, Hotta Studio consiglia una GeForce GTX 1060, soprattutto se si vuole giocare a risoluzioni più alte sui migliori monitor da gaming.

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 7 SP1 64-bit Processore: Intel Core i5 or equivalent Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GT 1030 DirectX: Versione 11 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 25 GB di spazio disponibile



CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i7 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GT 1060 6GB DirectX: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 30 GB di spazio disponibile



Il gioco supporterà otto lingue, ossia inglese, giapponese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, tailandese e indonesiano (niente italiano, perlomeno al momento).

Restando in tema, i giocatori di Genshin Impact sanno quanto le Primogems siano preziose, e a volte sono disposti a tutti pur di ottenerne un buon numero.