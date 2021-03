Il giocatore più scarso della storia di FIFA giovedì sfida l’Italia

La nazionale italiana di calcio giovedì verrà sfidata dall’Irlanda del Nord, allenata da Ian Baraclough: un nome che i più grandi fan di FIFA probabilmente ricorderanno per un record poco invidiabile.

Si tratta infatti del giocatore più scarso della storia della serie: apparso su FIFA 10, aveva infatti un misero valore complessivo di 25.

Oggi Baraclough allena la nazionale nordirlandese che questa settimana proverà a mettere alle strette gli azzurri, ma appena 10 anni fa aveva strappato sorrisi ai giocatori di tutto il mondo a causa delle sue caratteristiche molto basse.

Come ci ricorda infatti La Gazzetta dello Sport, Baraclough era un centrocampista che giocava sulla fascia, ma ciononostante aveva un valore alla velocità che si fermava a 11: una miseria per chi ricopre quel ruolo.

Tuttavia, ad alzare la media portandola ad un «impressionante» valore 25 c’era una caratteristica incredibile: il tiro arrivava infatti ad 88, più di quanto ottenuto dal più quotato Neymar nel 2017.

C’è infatti una leggenda metropolitana dietro questo ex-giocatore ed il suo tiro: sembra infatti che un giorno Ian Baraclough vide una palla rotolare verso di sé, mentre era seduto in panchina.

Non ci pensò due volte e si coordinò per calciarla, insaccandola direttamente in porta. Purtroppo non ci sono video riguardanti questa leggenda, ma pare che gli ideatori di FIFA 10 decisero di premiare quel gesto consegnandogli quel valore impressionante al tiro.

Peccato che il resto delle statistiche fossero pessime, rendendolo comunque ancora oggi il giocatore peggiore della storia del gioco.

Sicuramente l’idea che uno dei giocatori più scarsi della storia videoludica oggi alleni una nazionale è sicuramente affascinante. Gli azzurri sono avvertiti: non sottovalutate l’Irlanda del Nord e Ian Baraclough.

E chissà se, nonostante questo record poco gradevole, Baraclough decida di mettersi alla prova su FIFA: non è un segreto che anche star del calcio decidano di intrattenersi con la serie di Electronic Arts. Celebre il caso infatti di Diogo Jota, diventato il giocatore numero 1 al mondo proprio su FIFA 21.

Nel frattempo, Electronic Arts ha deciso di dichiarare guerra al razzismo, introducendo tante graditissime novità per rendere il gioco più inclusivo che mai.

Sicuramente una bella notizia, che arriva poco dopo lo scandalo che ha travolto FUT: alcuni impiegati di EA hanno infatti venduto carte sul mercato nero.