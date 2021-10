Il film di Resident Evil è fedele ai videogiochi? Due video rispondono alla domanda

Resident Evil Welcome to Raccoon City si è mostrato poche settimane fa in un primo trailer del prossimo film dedicato al franchise, un vero e proprio reboot.

Allontanandosi dalle atmosfere di giochi come Resident Evil Village, la nuova pellicola abbraccia le atmosfere classiche dei primi due capitoli.

Anche il regista Johannes Roberts ha più volte sottolineato la volontà di dare vita a un film che fosse fedele ai primi due episodi di Biohazard, un film che promette di «farcela fare sotto dalla paura».

La pellicola, inizialmente prevista per il 3 settembre negli Stati Uniti, è slittata al prossimo mese di novembre, visto che anche noi italiani lo vedremo infatti il 25 novembre 2021.

I fan del franchise non vedono l’ora di ammirare il prossimo adattamento, il quale promette di essere il più vicino alla storia delle origini della saga.

Ora, Sony Pictures ha rilasciato due nuovi filmati per presentare agli appassionati le versioni live-action di Claire e Chris Redfield, interpretati rispettivamente da Kaya Scodelario e Robbie Amell.

I due personaggi provengono dal primo e dal secondo capitolo della serie di Resident Evil e sono ad oggi tra i personaggi più popolari del franchise.

Nei due video viene spiegato il viaggio che i due fratelli affronteranno in Resident Evil Welcome to Raccoon City, e alcune delle sfide che si troveranno dinanzi.

La featurette di Claire spiega come il personaggio abbia lasciato Raccoon City perché «sentiva che c’era qualcosa di molto sbagliato in quel luogo».

La seconda featurette si concentra invece su Chris, definito un «eroe di quartiere» e rivela maggiori dettagli sul virus che sta infettando i cittadini di Raccoon City.

Nel cast troviamo anche Tom Hopper (The Umbrella Academy) come Albert Wesker, oltre ad Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) nel ruolo di Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) in quello di William Birkin.

Sempre per quanto riguarda la serie, avete visto che Resident Evil 4 è tornato anche in realtà virtuale, con una versione ripensata da zero per poter sfruttare a pieno le potenzialità di questa tecnologia?

Ma non solo: di recente il franchise Capcom è stato anche protagonista di Infinite Darkness, una produzione animata esclusiva Netflix e che abbiamo recensito su queste stesse pagine.

Infine, per gli amanti di tutto ciò che ruota attorno a una delle più grandi serie di videogiochi horror di tutti i tempi, avete avuto modo di ammirare il nuovo gioco da tavolo di Resident Evil 3?