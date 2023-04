Il DLC di Horizon ha un omaggio a The Last of Us 2 davvero particolare

Il primo DLC dedicato a Horizon Forbidden West, ossia Burning Shores, è disponibile da pochissimi giorni, ma a quanto pare già se ne sta parlando in maniera piuttosto animata.

I giocatori che hanno apprezzato l’ultima avventura di Aloy, lasciandosi immergere nelle lande dell’Ovest Proibito, non vedevano l’ora di proseguire le loro imprese con il contenuto scaricabile aggiuntivo.

Il DLC, che ha saltato la passata generazione di console PlayStation, sembra infatti aver messo d’accordo i fan, grazie a contenuti all’altezza.

Ora, dopo che è emerso che Burning Shores ha dalla sua un dettaglio grafico davvero next-gen che ha lasciato a bocca aperta i fan, è il turno di un Easter Egg a tema The Last of Us Part II.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, un arco davvero unico nel suo genere visto in The Last of Us 2 è presente anche nella nuova espansione Horizon Forbidden West Burning Shores.

Dato che gli altri studi PlayStation includono regolarmente riferimenti ad altri giochi Sony, non sorprende che lo sviluppatore Guerrilla Games abbia omaggiato il capolavoro di Naughty Dog.

Il Toy Bow sembra essere stato scoperto per la prima volta dall’utente di Reddit “AlbusDumbldor”, che ha condiviso immagini di Aloy che brandisce l’arco rosa e viola.

Coloro che hanno giocato a The Last of Us Part II ricorderanno sicuramente che il Toy Bow è presente in una divertente sequenza di intermezzo che si svolge nella sezione di gioco nell’Aquarium.

Anche se l’arco in questione non è sicuramente un’arma particolarmente potente, molti giocatori cercheranno di usarlo per abbattere alcuni dei nemici più feroci di Horizon. In tal caso, in bocca al lupo!

Restando in tema, sembra proprio che il finale del DLC possa aprire le porte a un vero e proprio Horizon 3, non ancora annunciato ufficialmente.

Ma non solo: avete visto anche che un fan davvero molto bravo ha realizzato una versione 2D delle avventure di Aloy realmente magnifica da vedere?

Infine, uno degli ultimi update ufficiali del titolo Guerrilla ha reso davvero più difficile abbattere le macchine in modalità stealth-furtiva.