Il director di Uncharted e Soul Reaver sta lavorando a qualcosa di grosso

Vi sono nomi che, pur restando dietro le quinte, influenzano e non poco l’industria dei videogiochi grazie anche e soprattutto alla loro eccezionale capacità di scrittura: Amy Hennig è sicuramente tra questi.

Autrice di videogiochi come Uncharted e Legacy of Kain Soul Reaver, la Hennig è salita agli onori della cronaca per episodi non sempre piacevoli.

Alcuni anni fa, infatti, IGN USA rivelò che Amy Hennig era stata «cacciata» da Naughty Dog per volere di Neil Druckmann e Bruce Straley, sebbene la notizia fu poi ampiamente smentita.

Ora, come riportato anche da VentureBeat, la Hennig sarebbe ora al lavoro su un nuovo videogioco d’azione e d’avventura con una storia decisamente importante, sviluppato nel suo nuovo studio chiamato Skydance New Media.

Ma non solo: il progetto della Hennig vedrà anche la collaborazione di Todd Stashwick, già dietro il ben noto Star Wars Ragtag, l’action adventure dedicato alla saga di Guerre Stellari sviluppato da Visceral che purtroppo non vide mai la luce.

Il gioco in questione fu infatti cancellato da Electronic Arts prima che il marchio di Star Wars tornasse sulla cresta dell’onda, grazie ai film e alle recenti serie TV.

Sulle nostre pagine abbiamo avuto modo di parlarvi anche di Star Wars 1313, un altro progetto dedicato al franchise caduto nel dimenticatoio e che Visceral decise purtroppo di non recuperare.

Poco sotto, il tweet dello stesso Stashwick:

I’m working with @amy_hennig and a core team of industry vets on an exciting action/adventure game. Seeking folks that want to push-state-of the art animation tech: https://t.co/GnqmA1YyeF. Also If u have extensive Unreal Engine experience see more here: https://t.co/3OjTQZ2lFF. pic.twitter.com/wQJ8Jjwphf

— Todd Vaxwick (@ToddStashwick) May 17, 2021