Il creatore di Silent Hill è stanco di chi confonde il suo gioco con il film

Silent Hill è probabilmente tra i franchise più famosi dei videogiochi, anche perché non è apparso solamente in questo mondo.

Sono stati prodotti anche alcuni lungometraggi (che trovate su Amazon) ispirati alla saga di survival horror, e per molti è stato quello il primo approccio con il franchise Konami.

Mentre Konami ancora non è chiaro cosa voglia fare con il franchise, perché più volte sembra essere pronta per rilanciarlo per poi scomparire nel nulla.

E nell’attesa i fan si creano da soli i propri remake dei capitoli più amati, grazie alle potenzialità di Unreal Engine 5.

Questa situazione relativa al franchise ha generato molti dubbi, soprattutto sui fan più distratti. Alcuni dei quali hanno scatenato la reazione del creatore di Silent Hill, Masahiro Ito.

Come riporta VG24/7, Masahiro Ito ha risposto a tutti quelli che confondono i vari prodotti della saga, tra videogiochi e film.

Come sapete, nel 2006 è stato prodotto un film basato su Silent Hill. La pellicola del regista Christophe Gans racconta una storia diversa dall’originale però, pur ispirandosi fortemente.

Per questo motivo molti fan ogni tanto confondono location ed eventi dei vari prodotti di Silent Hill, ed Ito si è stancato dei fan che pensano di sapere tutto.

Many people still claim that the town of the SH1 (not the film but the original game) was inspired by Centralia and they boast the headcanon is the canon. They persistently question me as to the inspiration. This is the reason for this tweet. I just tweeted the truth. https://t.co/oP0NdrVPWw

— 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) July 21, 2022