PS5 dorata? Che ne dite di quelle in carbonio e in pelle di alligatore?

Vi abbiamo già mostrato alcune settimane fa la cosiddetta PS5 Golden Rock, una versione speciale della console ricoperta di oro 18 carati con un peso complessivo di 20 chilogrammi.

Ora, Caviar ha deciso che il nuovo prezzo di questa edizione limitata sarà di ben 499mila dollari: il costo da capogiro non sembra aver fermato un gran numero di acquirenti – visto che è stata richiesta per ben 1.300 volte – incluso il giocatore di basket americano LeBron James e vari uomini d’affari russi e americani (la cui identità resta avvolta nel mistero).

A quanto pare, non è finita qui: l’azienda in questione ha da poco anche rivelato altre due console PS5 in edizione limitata: parliamo infatti di un modello in carbonio (lo stesso usato per le macchine da corsa) e uno in pelle di alligatore.

La prima è disponibile in tiratura limitata a “soli” 5.830 dollari, mentre la seconda è offerta a 8.140 dollari. Insomma, non proprio dei prezzi per tutte le tasche (nonostante non si tratti in ogni caso di un costo davvero proibitivo, come la versione in oro massiccio).

Poco sotto, trovate anche un video relativo all’edizione dorata:

Ricordiamo che pochi giorni fa su Amazon Italia PS5 è tornata improvvisamente disponibile, sebbene le scorte siano chiaramente terminate in una manciata di minuti (cinque, per essere precisi).

PlayStation 5 è in ogni caso uscita il 19 novembre 2020 sul mercato europeo a 499,99€ per la versione standard e 399,99€ per la versione only digital (nonostante le scorte di entrambe le edizioni siano andate davvero a ruba). Se volete scoprire le caratteristiche della console, potete leggere – o rileggere – l’articolo che trovate a questo link.