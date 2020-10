KFC è riuscita nell’impresa di rendere (molto) brutto il controller Xbox Series X

I giocatori in Regno Unito hanno una nuova occasione per portare a casa Xbox Series X: si tratta di un concorso indetto dalla catena di fast food KFC, che consentirà di vincere la console – a patto di avere almeno sedici anni – dal 19 ottobre al 15 novembre prossimo. Per parteciparvi, bisogna acquistare un Box Meal: trovate qui il regolamento, se interessati.

Ecco, in caso foste residenti in UK, vincere la console potrebbe essere una grande gioia – ma nascondere il controller (o dargli una mano di vernice, fate voi) potrebbe essere una scelta altrettanto felice. Abbiamo apprezzato molto, come vi segnalavamo qui, le linee pulite e il design minimale a cui Microsoft ha puntato per la sua console next-gen, ma lo stesso non si può dire della peculiare livrea messa in piedi da KFC.

Il controller Xbox Series X che si può vincere da KFC in UK

Il controller, segnala VG24/7, riprende infatti i colori del marchio e il design delle confezioni dove trovate i vostri ordini, con tanto di logo al centro, accanto allo stick analogico destro, e di caricature delle alette/cosce di pollo. A sinistra, corona il tutto lo slogan “finger clickin’ good”, che scimmiotta “finger licking good” – quello che trovate sui prodotti KFC.

Il risultato è decisamente sopra le righe, ma probabilmente a qualcuno piacerà. Probabilmente.

L’uscita di Xbox Series X è attesa il 10 novembre in tutto il mondo al prezzo di 499,99€. Se preferite rinunciare a qualcosina in termini di forza bruta e non vi spaventa il solo formato fisico, potreste valutare anche l’acquisto di Xbox Series S.